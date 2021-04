Afrique: L'Armoogum Parsuramen Foundation offre un laptop au fils de Kistnen

Un laptop au fils de Kistnen pour les 38 ans du MSM.

Armoogum Parsuramen, l'un des fondateurs du Mouvement socialiste militant (MSM), a publié un message lourd de sens sur sa page Facebook à l'occasion du 38e anniversaire de la création du parti soleil, hier. Il dit être «triste de constater que le parti, né après la scission entre le MMM et le PSM et dont l'emblème, le soleil, était supposé briller pour tout le monde, a trahi la mission noble qu'il s'était fixée à l'origine». Que «l'idéologie n'est plus la même... »

L'ancien ministre de l'Éducation a partagé par la même occasion avoir apporté son soutien au fils de Soopramanien Kistnen.

Âgé de 17 ans, celui-ci prend part à des examens cette année et utilisait l'ordinateur de son papa dans le cadre de ses études. Or, pour les besoins de l'enquête, l'ordinateur a été saisi par la police, pour une durée indéterminée. C'est ainsi qu'avec Cunden Rengassamy, par le biais de l'Armoogum Parsuramen Foundation, il lui a offert un nouvel ordinateur portable.

Ajoutant que la fondation continuera de le soutenir et de l'accompagner durant son parcours. Armoogum Parsuramen ne cache pas qu'il a été affecté par l'assassinat présumé de l'ancien chef agent et membre du comité central du MSM et de la manière dont les élus de la circonscription où il habitait ont oublié leur propre soldat.