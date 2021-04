Cote d'Ivoire: Passation de charges au MENUTI/Roger Adom - "Je sens le poids des responsabilités mais j'y ferai face avec le soutien de tous"

Mamadou Sanogo, anciennement ministre de l'Economie numérique et de La Poste, a officiellement passé le jeudi 8 avril, le témoin à Roger Félix Adom, nouveau ministre de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation (Menuti). Il a fait de lui Commandeur dans l'ordre du mérite du Numérique.

Roger Félix Adom qui quitte la tête du ministère de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public, où il officiait depuis le 13 mai 2020, sait que le pays et le Président de la République attendent beaucoup de lui dans l'exercice de ses nouvelles charges. Il se souvient encore de l'écho des paroles que le Premier ministre lui a dites lundi dernier : « Nous voulons faire focus sur l'économie numérique, les télécommunications et l'innovation dans leur relation avec le développement social et économique de notre pays en espérant des résultats rapides ».

Le ministre Adom sent le poids de cette responsabilité mais il promet d'y faire face. Il espère pouvoir répondre aux attentes du Président de la République et surtout des citoyens, utilisateurs des services de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation.

Il compte relever ces différents challenges avec le soutien de tous ses collaborateurs et en déclinant sa vision à travers des activités planifiées dans le temps : à court, moyen et long termes. Mais il pense également se servir de sa connaissance du secteur des télécommunications et du numérique, et des expériences acquises avec ses états de service à Citelcom devenu Côte d'Ivoire Telecom puis au Groupe Orange tant en Côte d'Ivoire qu'en France.

Le ministre a traduit son infinie gratitude au Président de la République qui l'a reconduit non seulement dans le gouvernement du 6 avril, mais l'a nommé comme premier responsable d'un département stratégique dans le processus de développement et de modernisation de la Côte d'Ivoire.

L'ancien ministre en charge de la Modernisation de l'administration a salué l'esprit d'ouverture du ministre Mamadou Sanogo.