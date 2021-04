Congo-Kinshasa: La Dynamique Impunité Zéro porte plainte contre les responsables du PNVi et de l'ICCN

Le Coordonnateur de l'ONG "Dynamique Impunité Zéro"(DIZ), Me Grâce Tshiunza a saisi hier, jeudi 8 Avril 2021, le Procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe pour déposer une plainte contre le Pasteur Cosma WILUNGULA BALONGELWA et M. Emmanuel De MERODE respectivement, Directeur Général de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature et Directeur du Parc National de Virunga.

Le Coordonnateur de la DIZ motive sa plainte par les enquêtes que son ONG a menées et contenues dans un document de plus de 350 pages. Il s'appuie également sur les dénonciations des habitants de Kanyabayonga, Masereka, Luoto et Rutshuru dans le Nord-Kivu.

Me Grâce Tshiunza accuse, par ailleurs, les deux personnalités d'avoir dissimulé des grosses sommes destinées à l'exécution des projets pour lesquels les financements ont été octroyés

Il indique également que M. Emmanuel De MERODE cumule, à la fois, les fonctions de Gérant de VIRUNGA SARL, Directeur de la Fondation Virunga, Directeur du Parc National de Virunga et Directeur Provincial de l'ICCN avec la complicité de Cosma WILUNGULA BALONGELWA.

Le patron de la DIZ poursuit en précisant que les fonds affectés pour le redressement du parc de Virunga auraient été affectés par MERODE à ses propres sociétés satellites, à savoir, VIRUNGA SARL, VIRUNGA DEVELOPPENT SARL, VIRUNGA ENZYMES et SICOVIR.

Il y a lieu de signaler que la DIZ affirme, dans cette plainte, que l'insécurité dont la recrudescence est décriée aujourd'hui dans cette aire, pourtant, protégée procède des actes posés à dessein pour tromper la vigilance des bailleurs des fonds ainsi que de tous les autres partenaires alors que le Parc National des Virunga n'y est pour rien.

Me Grâce Tshiunza accuse ces Société privées en question d'utiliser le logo du PNVi et ses insignes sans égard aux droits de propriété intellectuelle.

Evoquant la législature congolaise, Grâce Tshiunza fustige le comportement des précités qui cristallisent dans leur chef les infractions de détournement des deniers publics, blanchement des capitaux et financement du terrorisme, prévues et punies par les instances Congolaises.

"De tout ce qui précède, il plaira à votre Autorité de se saisir de ce dossier, d'ouvrir les enquêtes et poursuivre les auteurs des faits infractionnels ainsi dénoncés afin d'établir la vérité sur la gestion des fonds alloués au PNVi et remettre la population congolaise en général et celle riveraine au PNVi en particulier dans leurs droits", peut-on lire dans ce document déposé chez le procureur général près la cour d'appel Kinshasa/Gombe.

Me Tshiunza demande, enfin, à la justice de mener des audits financiers et juridiques de toutes les parties prenantes (ICCN, VIRUNGA FOUNDATIMULUMBAON, VIRUNGA SARL, etc.) afin de faire éclater la vérité.