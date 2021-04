Maroc: Huawei veut faire fonctionner HarmonyOS sur 300 millions d'appareils cette année

Casablanca — Huawei a pour objectif de faire fonctionner son système d'exploitation HarmonyOS sur 300 millions d'appareils cette année, a indiqué Wang Chenglu, président du département d'ingénierie logicielle de Huawei Consumer pour les consommateurs BG.

Dans un discours intitulé "Se connecter à une vie plus facile" et prononcé récemment lors de l'événement TEDxHouHai Driven by Pressure, Dr Wang, également directeur de l'unité commerciale chargée de l'intelligence artificielle et de tous les scénarios, a ajouté que le groupe se réjouit à l'idée de travailler avec des partenaires industriels afin de créer un écosystème solide articulé autour de HarmonyOS, indique-t-on dans un communiqué du groupe chinois.

Grâce à cela, un plus grand nombre de personnes pourront réaliser leurs rêves et les consommateurs auront une vie plus simple et meilleure, a-t-il estimé, notant qu'en tant que système d'exploitation de nouvelle génération, HarmonyOS permet à divers dispositifs intelligents de se connecter et de collaborer dans une seule langue.

HarmonyOS permettra à un plus grand nombre de dispositifs de se connecter et de collaborer entre eux comme jamais auparavant, en offrant une expérience transparente et conviviale sur tous les dispositifs, a-t-il poursuivi.

Ce système d'exploitation favorise également la mise à niveau intelligente des fabricants de matériel et attire davantage de trafic vers de nouveaux appareils intelligents autres que les téléphones mobiles, a fait savoir Dr Wang, ajoutant que ces actions sont à l'origine de la transformation intelligente et numérique des industries.

Il a par ailleurs souligné que l'industrie de l'Internet mobile, axée sur les téléphones intelligents, est entrée dans une période de transition, évoquant la manière dont le développement rapide de l'IdO constituera une opportunité historique pour la transformation de l'industrie.

En outre, Dr Wang a insisté sur la collaboration entre les partenaires en amont et les partenaires en aval afin de créer un nouvel écosystème prospère et d'entrer ensemble dans l'ère de l'internet mobile.

"La technologie a le pouvoir de changer le monde. Quand j'étais enfant, je rêvais de pouvoir regarder des films à la maison, et c'est désormais possible partout", a-t-il dit, soulignant que "le développement rapide de l'internet mobile a donné naissance aux paiements scripturaux, aux achats en ligne et au covoiturage, qui ont tous profondément changé notre vie".

"Toutefois, il est clair que le secteur de l'Internet mobile, essentiellement axé sur les téléphones portables, fait face à des pressions", a dit Dr Wang, faisant observer que "les expéditions mondiales de smartphones ont commencé à diminuer en 2018, et ont connu une baisse d'environ 6 % en glissement annuel en 2020. En outre, le temps moyen que les consommateurs passent sur leur téléphone portable chaque jour est resté entre quatre et cinq heures depuis 2018, ce qui indique que le secteur a atteint un point critique et doit subir une transformation".

"Quelles sont les opportunités en matière de développement pour la prochaine ère ? Notre quête d'innovation technologique est inlassable. Étant donné que les utilisateurs ont toujours plus d'appareils intelligents, nous voulons permettre à ces appareils de collaborer plus efficacement les uns avec les autres au lieu de fonctionner de manière isolée, tout comme les humains peuvent communiquer entre eux. L'objectif consiste à faire de la connectivité omniprésente une réalité et à transformer de multiples appareils intelligents en UN seul assistant intelligent", a-t-il soutenu.

"Par exemple, après qu'une montre intelligente a détecté qu'un utilisateur s'est endormi, les lumières de la pièce s'éteignent automatiquement et le climatiseur ajuste automatiquement la température afin de créer un environnement de sommeil plus confortable. Cette expérience vous donnera l'impression d'avoir une personne qui vous aide à la maison. Les appareils d'exercice connectés à un dispositif portable peuvent servir d'entraîneur personnel, en fournissant des conseils d'exercice scientifiques et des analyses de données complètes en temps réel", a-t-il relevé.

Cependant, a poursuivi Dr Wang, "comme les différents appareils fonctionnent sur des systèmes d'exploitation différents, il est difficile de les connecter, et encore moins de parvenir à l'intelligence. Pour réaliser un style de vie connecté, les appareils doivent communiquer dans un langage commun".

Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'appareils intelligents. Huawei compte plus de 194.000 employés et est présent dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde.