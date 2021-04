Cote d'Ivoire: Dédicace - « Roch, l'insubmersible », un ouvrage pour mieux cerner le Président du Faso

Professeur Séni Ouédraogo, le préfacier de l'ouvrage « Roch, l'insubmersible » dit de l'auteur qu'il est un professionnel de la politique. Il présente Dr Seydou Zagré, directeur de cabinet comme l'un des plus fidèles compagnon du Président Roch Marc Christian Kaboré. Mieux, il dit de l'auteur qu'il est le gardien du temple. Le public abidjanais s'en est aperçu, ce vendredi 9 avril 2021, à la dédicace de son livre, « Roch, l'insubmersible », au Consulat général du Burkina Faso, à Abidjan.

Collaborateur direct de l'homme à qui il a consacré cet ouvrage, Dr Zagré donne à connaitre la personnalité, le caractère, les opinions et convictions du président Kaboré. Cet opuscule se propose donc de cerner, selon le Pr Serge Théophile Balima - celui qui a présenté officiellement le livre à Ouagadougou- la personnalité d'un homme hors du commun de par sa qualité de Chef de l'Etat.

Pour l'auteur, la publication de cet ouvrage vise ainsi à faire connaître davantage le président du Faso qui a été réélu pour un second mandat à la tête du Burkina Faso. De l'ouvrage de 79 pages, « Roch, l'insubmersible » l'on retient cinq points essentiels dans lesquels l'auteur livre sa connaissance du Président du Faso.

« Roch un homme d'Etat »

Dr Zagré voit en Roch Kaboré non seulement un homme politique mais un homme d'Etat. Il invite les lecteurs à ne pas confondre les deux notions : « l'homme politique et l'homme d'État ». L'auteur appelle homme politique, la personne qui vit de ses fonctions politiques et qui fait preuve d'une grande habilité dans les intrigues politiques. En revanche, l'homme d'Etat s'élève au-dessus des divisions partisanes pour rechercher le seul bien commun.

Faisant appel à l'histoire récente du Burkina Faso, l'auteur relève le rôle de modérateur, de facilitateur, de conciliateur que Roch Kaboré a joué sous le régime de Blaise Compaoré. L'auteur évoque également le côté humain et généreux de l'homme d'Etat. « Il nous révèle que lorsque le président apporte aide et assistance à une personne, il refuse que cette dernière vienne lui traduire des remerciements parce qu'il n'en voit pas la nécessité. Ceci pour dire qu'en dépit de la hauteur de ses fonction Roch demeure à l'école de la modestie et de l'humilité », note le Pr Balima.

« La sérénité dans l'action »

Le deuxième point de l'ouvrage, l'auteur évoque « la sérénité dans l'action » du président Kaboré. Il donne ainsi à connaitre le caractère imperturbable de l'homme d'Etat. Et ce, devant les événements les plus troublants. Cette idée, fait remarquer le présentateur de l'ouvrage, est parfaitement illustrée sur la page de couverture et par le titre de l'ouvrage : L'insubmersible.

« Roch, la simplicité incarnée »

Le troisième point, évoque « Roch, la simplicité incarnée ». Dr Zagré décrit dans son ouvrage un homme modeste, sans fard et sans artifice. Cette simplicité du Président Kaboré est même poussée à l'extrême. Toute chose qui l'a conduit à demeurer chez lui, dans son domicile particulier, se contentant d'une rue étroite sans bitume, et se faisant escorter par deux véhicules personnels.

« Roch le pouvoir d'État et la gouvernance »

Le quatrième point, évoque « Roch le pouvoir d'État et la gouvernance ». L'auteur présente un homme à la hauteur de la tâche, soucieux du respect des règles du jeu démocratique et de la légalité. Roch, c'est l'écoute, le dialogue et la recherche du consensus. « Dans une des phases de son combat politique, Roch Marc Christian Kaboré, après l'assassinat de Thomas Sankara, affirme son hostilité au Front populaire de 1987 à 1989 avant d'y adhérer après d'âpres négociations », révèle l'auteur.

« L'homme politique, Roch est un homme de parole »

Dans le cinquième point, « l'homme politique, Roch est un homme de parole », l'auteur confie que Roch Kaboré est un homme qui respecte ses engagements. Selon lui, le Président Kaboré est bien celui-là qui respecte ses engagements et qui ne renie pas ses conviction face à l'adversité.

A la lecture de l'ouvrage l'on est à même de se demander si Roch n'est pas sans défaut. Dans sa seconde lecture, le Pr Balima affirme que l'homme a bel et bien les défauts de ses qualités.

Il faut noter que le Consul général du Burkina Faso à Abidjan, Benjamin Nana a indiqué que les Burkinabè de la diaspora avaient souhaité voir le Directeur de cabinet du président du Faso à Abidjan pour présenter son ouvrage.

Le ministre des Sports et Loisirs du Burkina Faso, Dominique André Nana, en mission en Côte d'Ivoire a pris part à cette dédicace. Donnant son avis sur l'ouvrage, il dira : « Le livre de Dr Zagré parle d'un homme insubmersible. Malgré les difficultés traversées dans sa carrière, il est resté stoïque. Ce qui lui a valu une reconduction pour un second mandat (...) Ce que Dr Zagré connait de l'homme, peu de gens le savent ». Et d'affirmer : « Dr Zagré fait œuvre utile en écrivant cet ouvrage ».