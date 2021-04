Maroc: Éducation civique - Lancement à Fès du projet "Seme3 Souti"

Fès — Le projet "Seme3 Souti/Listen to my voice", porté par l'association Alternatives citoyennes (ALCI) et soutenu par l'Agence américaine pour le développement international (USAID), a été lancé vendredi à Fès.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'éducation civique inclusive (ICE), auquel l'USAID a alloué deux millions de dollars. Il vise à promouvoir la participation civique des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap dans le processus démocratique et l'inclusion politique dans les régions de Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Khénifra-Béni Mellal et Casablanca-Settat.

"Ce projet sociétal vise à permettre aux jeunes, aux femmes et aux personnes en situation de handicap à mieux assimiler leurs rôles, responsabilités et obligations dans la vie civique, économique et sociale au sein de leur territoire, en vue de contribuer de manière active au changement escompté au niveau local", a déclaré à la MAP le président de l'ALCI, Ahmed Dahmani.

Cette initiative aspire à renforcer la participation civique dans la prise de décision sur les plans local et régional, à développer les politiques publiques et à consolider les canaux et les mécanismes de communication sociétale, à même de mettre en place un dialogue fructueux et efficace, a-t-il ajouté.

Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene, a souligné de son côté que l'USAID a élaboré ce programme pour aider à améliorer la compréhension de l'opération démocratique et la promotion d'un climat politique propice aux niveaux local et national.

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'USAID 2021-2023 qui tend à appuyer les efforts de développement du Maroc et la mise en application de la régionalisation avancée, a-t-il indiqué.

Le programme ICE sera mis en œuvre par trois organisations de la société civile, à savoir l'ALCI (Fès), l'association jeunesse Tamdoult pour la culture et le développement (Tata) et l'Institut marocain d'analyse des politiques (MIPA/Rabat).

Le programme encourage la participation et l'engagement des citoyens dans la vie civique et améliore la capacité des institutions politiques marocaines à répondre aux aspirations de la population.