Cote d'Ivoire: Environnement du travail - Des chefs d'entreprises instruits sur l'aménagement et la qualité de vie au travail

L'aménagement d'espace et du cadre de vie professionnel tient à cœur au cabinet R-Consulting; qui veut contribuer au bien-être et au renforcement des capacités des entreprises en général et en particulier celle des employés.

A cet effet, elle a organisé un caoching de formation autour du thème : « La thérapie de l'aménagement: comment capitaliser les capacités sur l'ameublement pour renforcer les capacités de vos équipes ? ».

La rencontre s'est tenue hier à la Chambre de commerce et de l'industrie à Abidjan Plateau, devant un parterre de responsables d'entreprises et de médecins du travail et autres acteurs du travail.

L'objectif de la rencontre, selon Mme Doua Rannie, directrice générale de R-consulting, est de permettre au grand public de bénéficier des acquis en termes du renforcement de capacités. Et proposer des solutions aux entreprises pour plus de performance et de compétitivité sur le marché des affaires.

A l'en croire, il s'agit de faire connaître les produits (fauteuils orthopédiques, tables, matériels médical, informatique et travaux divers) de l'entreprise par la formation.

Pour elle, acheter un mobilier c'est bon, mais il faut pouvoir faire le bon choix et adapter le mobilier au cadre de vie professionnelle. « C'est mieux que pendant le temps que nous travaillons, nous soyons à l'aise et sauvegardons notre santé. Nous avons constaté que les employés, à partir d'un certain âge, commencent à avoir de véritables problèmes de santé. Nous voudrions faire une prévention et interpeller les uns et les autres sur la nécessité d'adapter notre mobilier à notre travail », a-t-elle indiqué.

Dr Adou Coulibaly, chef de service et médecin du travail au Chu de Treichville, a expliqué que l'aménagement et la qualité de vie au travail restent les atouts nécessaires pour augmenter la performance et rendre compétitive l'évolution de l'entreprise. Cela passe toutefois par un espace agréable et favorable.

Il faut noter que R-Consulting existe depuis 2011. Sa mission est de promouvoir le bien-être et le cadre de vie professionnel (environnement du travail).