Maroc: Signature d'une convention entre la MAP et le CRI de la région Drâa-Tafilalet pour la promotion des projets de la région

Rabat — L'Agence marocaine de presse (MAP) et le Centre régional d'investissement (CRI) de la région Drâa-Tafilalet ont signé, vendredi à Rabat, une convention pour la promotion et la mise en valeur des projets et réalisations de la région.

En vertu de cette convention, paraphée par le Directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, et le directeur général du Centre Régional d'Investissement Drâa-Tafilalet, Allal El Baz, les deux parties s'engagent à joindre leurs efforts pour valoriser les potentialités de la région et renforcer l'attractivité de l'offre territoriale de la région.

Ainsi, la MAP s'engage à insérer la communication institutionnelle, print, audiovisuelle et digitale sur ses différents supports dédiés à la campagne de communication et à la promotion de l'image du CRI de la région Drâa-Tafilalet, en plus d'assurer une couverture aux évènements choisis par le CRI.

La MAP met aussi à la disposition du CRI Drâa-Tafilalet le panel de ses produits et services et l'accompagne pour assurer une couverture médiatique adéquate à ses évènements et à son actualité.

Au cours de cette rencontre, M. Hachimi Idrissi a mis en avant l'importance de cette convention qui permet de faciliter la mise en relation entre un acteur majeur en matière d'encouragement des investissements dans la région Drâa-Tafilalet et l'agence MAP, qui est en mesure de répondre au cahier des charges de son partenaire.

Cette convention est une opportunité de montrer le savoir-faire du CRI Draa-Tafilalet auprès des investisseurs locaux et envers l'opinion publique au Maroc et à l'étranger a-t-il souligné.

S'exprimant à cette occasion, le directeur général du CRI Drâa-Tafilalet a affirmé, dans une déclaration à M24, la chaine d'informations de la MAP, que la convention de partenariat signée avec la MAP, en tant qu'institution médiatique leader aux niveaux national, régional et international, permettra de mettre en valeur les atouts naturels, le capital humain et les potentialités économiques de la région Drâa-Tafilalet, pour soutenir l'attractivité des investissements dans cette région.

A cet égard, il a relevé que la région Drâa-Tafilalet regorge d'importants atouts, notamment les énergies renouvelables et les productions cinématographies, en plus des produits de terroir, autant de potentialités qui permettent à la région de jouer un rôle économique de premier plan.

M. El Baz a, en outre, souligné que la signature de cette convention intervient suite à la présentation du bilan de l'année 2020 du CRI Drâa-Tafilalet, qui se résume en un certain nombre d'indicateurs positifs et très honorables pour la dynamique de l'investissement dans la région Drâa-Tafilalet, notamment la réduction du délai de traitement des dossiers d'investissement, la création d'environ 650 entreprises durant l'année 2020, et l'approbation du comité régional de l'investissement au CRI de 190 projets d'investissement, d'un montant total d'investissement avoisinant 11 milliards de DHS qui permettra la création de 12.500 postes d'emploi.

Il a, en outre, indiqué que le CRI de la région Drâa-Tafilalet contribue à l'amélioration du climat des affaires, au soutien du sport féminin, et aux porteurs de projets, notamment les petites et moyennes entreprises (PME).