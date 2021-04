Maroc: Une nouvelle donne pour les travailleurs informels

Au début des années 1930, le président américain Franklin D. Roosevelt a introduit le New Deal pour tenter de lutter contre les effets de la Grande Dépression. Le programme reposait sur trois piliers principaux: l'aide (pour les chômeurs), la reprise (de l'économie et la création d'emplois) et la réforme (par le biais de nouvelles réglementations et de programmes de protection sociale).

La crise de Covid-19 présente une opportunité pour un autre New Deal - celui qui reconnaît, protège et soutient les travailleurs informels, qui représentent 61% de la main-d'œuvre mondiale mais n'ont pas d'assurance maladie, de congé de maladie payé ou de retraite. La plupart de ces travailleurs produisent des biens essentiels tels que la nourriture, le lait, les vêtements, les chaussures et le logement, ou fournissent des services essentiels comme les soins de santé, la garde d'enfants, les soins aux personnes âgées, le nettoyage, la livraison, le transport, la gestion des déchets et la distribution de nourriture.

Le caractère indispensable de ces emplois, que la pandémie a mis en évidence, appelle à une stratégie reposant sur les mêmes piliers que FDR défendait - secours, redressement et réforme - mais visant tous à aider les travailleurs informels. Pourtant, de nombreux aspects des mesures actuelles de relance mise en place par les gouvernements menacent les travailleurs informels.

Début 2020, l'Organisation internationale du travail a prédit que la pandémie de Covid-19 et les verrouillages y associés détruiraient ou mineraient les moyens de subsistance de 80% de la main-d'œuvre informelle mondiale, soit 1,6 milliard de travailleurs. De même, une étude de 12 villes à travers le monde (WIEGO) a révélé que 70% des travailleurs informels interrogés n'avaient aucun revenu pendant les périodes de blocage. Beaucoup ont donc dû réduire leurs dépenses, épuiser dans leur épargne, hypothéquer ou vendre des actifs et s'endetter davantage, ce qui a handicapé leurs perspectives de reprise économique.

L'étude WIEGO a également révélé que les réponses des gouvernements aux secours contre la Covid-19 ont été faibles et inégales, reflétant des failles préexistantes dans les politiques sociales et la protection sociale. Un travailleur à domicile de Pleven, en Bulgarie, a souligné que le gouvernement avait proposé de nombreuses mesures de secours, mais pas pour l'économie informelle. «L'une des principales conditionnalités (pour l'allégement) est le paiement des cotisations de sécurité sociale», a-t-il déclaré. «Beaucoup de nos membres [de HomeNet Europe de l'Est] ne paient pas. C'est pourquoi nous n'avons reçu aucun soutien». De même, le secrétaire de la Kpone Landfill Waste Pickers Association à Accra, au Ghana, a déclaré que «nous n'avons reçu aucun soutien du gouvernement».

Les gouvernements ont tendance à favoriser les sociétés et les entreprises formelles par rapport à l'économie informelle lors de la levée ou de l'assouplissement des restrictions. Mais pourquoi les centres commerciaux devraient-ils être autorisés à rouvrir alors que les marchés de rue ne le sont pas? Pourquoi les restaurants, mais pas les vendeurs ambulants, devraient-ils être autorisés à utiliser les trottoirs et les aires de stationnement pour servir de la nourriture? Pire encore, de nombreux gouvernements utilisent la crise du Covid-19 comme prétexte pour arrêter les travailleurs informels, les expulser des rues, des décharges et des espaces publics, et détruire leur équipement. Les décideurs politiques poussent également à adopter des mesures destinées à supprimer les travailleurs informels et les activités qui leur fournissent leurs moyens de subsistance.

De plus, il est de plus en plus évident que les fonds de secours et les plans de relance des gouvernements sont capturés par les élites économiques - pas par les chômeurs ou les propriétaires de petites entreprises auxquels ils étaient destinés, et encore moins par les travailleurs informels à la base de la pyramide économique. Aux Etats-Unis, les grandes entreprises ont contracté des prêts fédéraux sur les salaires destinés aux petites entreprises. En Inde, les grandes entreprises ont réussi à faire pression pour augmenter le seuil d'investissement des entreprises de taille moyenne afin qu'elles puissent bénéficier de prêts destinés aux micro, petites et moyennes entreprises.

Une étude de la Banque mondiale publiée en février 2020, juste au moment où la pandémie est arrivée, a révélé que près d'un sixième de l'aide étrangère destinée aux pays les plus pauvres du monde coulait sur des comptes bancaires dans de riches paradis fiscaux. Mais les institutions financières internationales et les gouvernements nationaux estiment que le soutien du secteur privé est essentiel à la reprise économique et ont ainsi fourni aux entreprises des milliards de dollars pour les aider à continuer à fonctionner et à maintenir des emplois pendant la crise. La communauté internationale doit reconnaître que les secteurs privé et public réunis représentent moins de la moitié de tous les emplois dans le monde et un peu moins de 20% des unités économiques.

Pourquoi ne pas injecter des fonds de secours et de redressement dans la large base de la pyramide économique plutôt que dans la pointe - et construire une juste reprise par le bas? Le monde est confronté à une crise existentielle qui pose des questions fondamentales sur l'opportunité de faire passer les personnes et la nature avant les propriétaires de capital et de technologie, et de protéger les droits des défavorisés ou les intérêts de l'élite politique et économique. C'est un moment déterminant: la communauté mondiale suivra-t-elle l'appel mondial pour la justice sociale et économique?

Un New Deal pour les travailleurs informels est vital pour lutter contre les injustices raciales et économiques exposées et exacerbées par la crise de Covid-19. Il doit confronter les discours dominants qui stigmatisent les travailleurs informels comme un problème. Et cela devrait commencer par deux engagements fondamentaux qui ne nécessitent pas de ressources financières importantes, mais plutôt un changement de mentalité. Le premier est de ne pas nuire. Les gouvernements devraient cesser de harceler, d'expulser et d'exproprier les travailleurs informels dont la vie même a été menacée pendant la crise. Comme l'ont déploré les travailleurs informels du monde entier au plus fort des verrouillages du Covid-19: «Nous mourrons de faim, pas du virus». Le deuxième engagement devrait être «rien pour nous sans nous». Les gouvernements devraient considérer les travailleurs informels comme des acteurs économiques légitimes et inviter leurs dirigeants à s'asseoir lors des discussions et de la planification des secours, du redressement et des réformes. Si tous les dirigeants nationaux et les agences intergouvernementales honorent ces engagements, le monde peut surmonter la crise de Covid-19 d'une manière qui garantit un avenir meilleur et plus juste pour tous.

Conseillère principale à Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) et chargée de cours en politiques publiques à la John F. Kennedy School of Government de l'Université Harvard