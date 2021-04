Sénégal: Le BMN forme des industriels sur l'efficacité énergétique

Dakar — Le Bureau de mise à niveau (BMN) s'est engagé à accompagner le secteur privé national dans une démarche d'efficacité énergétique, a fait savoir sa directrice par intérim, Fatou Dyana Bâ.

Elle s'exprimait, vendredi après-midi, à la clôture d'une formation de trois jours destinée aux entreprises de l'agro-alimentaire, des travaux et bâtiments publics et des industries plastiques, dans le cadre de "L'initiative villes durables"

"Le Bureau de mise à niveau accompagne les entreprises dans cette démarche de production propre des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique et de gestion intégrée des déchets", a t-elle dit.

"Nous voulons donner à ces participants des outils et les initier à des pratiques afin qu'ils parviennent à bien intégrer les aspects de management de gestion de l'énergie, de développement durable mais aussi de déchets des déchets industriels", a expliqué la directrice par intérim.

Ce programme financé par l'ONUDI et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) vise à évaluer le potentiel de production propre, mettre en œuvre des projets de démonstration , de promouvoir les systèmes de management de l'énergie et d l'environnement ISO 14 001 et ISO 50001.

Il s'agit également de réduire les polluants organiques persistants (POPs) et de renforcer les capacités des entreprises et de l'administration en matière de production propre.

"Nous avons voulu partager avec les participants, les normes, les pratiques et de voir avec eux, par rapport à leurs activités quotidiennes, comment pourront-ils les intégrer afin de mieux gérer leur consommation énergétique et que ces entreprises puissent améliorer leur compétitivité", a-t- elle souligné.