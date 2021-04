Afrique: Des Prêts Spécifiques à l'Agriculture Aident les Petits Exploitants Tanzaniens à Accroître leur Productivité

Madaba/Mafinga, Tanzanie — Les petits prêts agricoles, déboursés par le biais de téléphones mobiles et ciblant des activités agricoles spécifiques à différentes phases de la production, ont plus que doublé la productivité alimentaire chez des milliers de petits exploitants agricoles dans les parties sud et centrale de la Tanzanie au cours des trois dernières années, améliorant ainsi leurs moyens de subsistance.

IPS a voyagé dans la région ce mois-ci et s'est entretenu avec de nombreux agriculteurs qui ont témoigné de la façon dont la nouvelle forme de prêt contrôlé spécifique au village a abouti à une récolte réussie.

Peter Lulandala, un petit agriculteur de la province d'Iringa en Tanzanie centrale, est l'un de ces agriculteurs.

Lulandala rembourse un prêt d'un million de TZS (312 dollars) qu'il a emprunté à une banque communautaire locale. Le problème est qu'une fois que l'argent lui a été versé en une seule tranche, il n'a pas été en mesure de mettre les fonds de côté pour les différentes phases de l'exploitation agricole.

"Nous pouvions emprunter de l'argent, qui était généralement versé en une seule fois, principalement pendant la saison de plantation. Pour la plupart d'entre nous, il était extrêmement difficile de garder une partie de l'argent dans nos maisons ou dans nos comptes bancaires personnels, juste pour attendre la saison du désherbage ou de la récolte.

"En tant que petits exploitants agricoles dans les villages, nous avons beaucoup de choses pressantes qui nécessitent toujours de l'argent liquide. Par exemple, il sera très difficile de voir mes enfants aller au lit pour la deuxième journée consécutive sans nourriture et pourtant j'ai de l'argent sous mon oreiller ou dans mon compte personnel", a déclaré Lulandala à IPS.

C'était jusqu'à il y a trois ans quand un nouveau produit innovant de prêt d'argent est devenu disponible dans son village. Grâce à ce nouveau modèle, les petits exploitants agricoles qui appartiennent à des groupes particuliers (comme les groupes d'agriculteurs ou résident dans certains villages), sont censés épargner de l'argent auprès d'une institution financière ciblée avant d'emprunter trois fois leurs économies.

"Il s'agit d'un produit innovant qui nous a été présenté par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), en collaboration avec le projet SELF (Small Entrepreneurs Loan Facility), afin d'aider les petits exploitants agricoles à accéder au financement agricole et à utiliser l'argent aux fins prévues", a déclaré Khassim Masengo, directeur de la Mahanje Savings and Credit Co-operative Society (SACCOS) dans le district de Madaba, dans la province de Ruvuma, au sud de la Tanzanie.

Les agriculteurs sont garantis par deux signatures d'autres membres du groupe. Ce qui rend le prêt de la SACCOS différent, c'est qu'une fois le prêt approuvé, l'agriculteur ne peut y accéder que par étapes.

"Nous le déboursons en trois phases de sorte que les agriculteurs ne peuvent accéder qu'à ce dont ils ont besoin pendant la saison de plantation, puis le deuxième déboursement ne peut être libéré qu'au bon moment pour le désherbage et le traitement de surface, et enfin le dernier paiement est pour la récolte et le traitement post-récolte", a déclaré Masengo à IPS.

Lulandala a déclaré que la nouvelle structure de prêt a fonctionné pour lui.

"Mais puisque cet argent particulier est gardé par la banque et avec un accord sur la façon dont il sera déboursé, je chercherai toujours un moyen alternatif de nourrir mes enfants pendant que l'argent attend l'objectif prévu", a déclaré l'agriculteur qui vient du village d'Itengulinyi, situé à 15 kilomètres de l'autoroute principale qui relie les villes de Makambako et Iringa.

Les agriculteurs sont censés rembourser les prêts après la récolte.

"Une fois qu'ils ont récolté, nous les encourageons à conserver leurs produits dans des entrepôts spécifiques, et sur la base des reçus d'entrepôt, nous pouvons leur accorder des prêts personnels correspondant à la moitié de leurs produits pour un usage domestique immédiat ou pour un investissement ultérieur en attendant de meilleurs prix", a expliqué Masengo.

Selon Hedwig Siewertsen, responsable de Inclusive Finance chez AGRA, de nombreux petits exploitants agricoles africains ne parviennent pas à réaliser pleinement leur potentiel parce qu'ils n'ont pas accès au financement agricole.

Elle a déclaré que si les agriculteurs ne disposent pas de garanties pour montrer qu'ils peuvent rembourser les prêts, les banques ne leur accordent pas de prêts. Siewertsen a noté qu'il était nécessaire de trouver des moyens innovants permettant aux petits exploitants agricoles d'accéder au financement agricole sans nécessairement offrir de garanties.

"Notre objectif principal est d'améliorer la qualité, la rentabilité, l'accès et l'impact des produits et services financiers et agroalimentaires pour les petits exploitants agricoles en Afrique", a déclaré Siewertsen.

Selon l'Indice de durabilité alimentaire (Food Sustainability Index, FSI), créé par le Barilla Centre for Food and Nutrition (BCFN) et l'Economist Intelligence Unit, l'augmentation de la productivité alimentaire est capitale, compte tenu de la croissance démographique et de l'intensification du changement climatique. Et selon le rapport, cet objectif ne peut être atteint que par de nouvelles innovations.

Il note également que l'agriculture durable a besoin de financements, ce qui est particulièrement difficile dans les pays en voie de développement.

"Il peut être difficile de faire entrer de l'argent de la part des investisseurs, en particulier pour les pays en voie de développement. Dans le FSI, les dix premiers pays les plus susceptibles d'attirer des investissements dans l'agriculture durable sont tous européens, à l'exception des États-Unis et d'Israël. Et si la plupart des pays de l'indice offrent une forme de financement public pour l'innovation agricole, 12 pays - dont neuf en Afrique subsaharienne - ne le font pas", note le rapport.

Contrairement à la MUCOBA Bank, qui travaille avec des agriculteurs en petits groupes de 10 à 15 membres, Mahanje SACCOS travaille avec des villages. Cela signifie que les offres de SACCOS sont spécifiques aux membres de ces villages et cela permet également une traçabilité et une prestation de services facile.

La SACCOS bénéficie également d'une certaine sécurité car elle est en mesure d'engager les emprunteurs en personne et depuis leur domicile.

"Pour pouvoir bénéficier d'un prêt agricole auprès de cette SACCOS, il faut d'abord être descendant de l'un des huit villages ciblés, ce qui doit être confirmé par l'ancien du village en question", explique M. Masengo.

"La raison principale est que nous devons travailler avec des agriculteurs qui sont bien connus des villageois et auxquels nous pouvons faire appel pour les services de vulgarisation", a-t-il ajouté.

Jusqu'à présent, 2 847 membres de la SACCOS de Mahanje, dont 892 agricultrices originaires des villages voisins de Mahanje, Madaba, Lituta, Mtepa, Magingo, Mkongotema, Lukira et Kipingo dans le district de Madaba, province de Ruvuma, Tanzanie, sont devenus des producteurs nets de maïs et de haricots au cours des trois dernières années. Ils sont désormais en mesure d'exporter leurs produits vers les districts voisins.

La SACCOS a depuis été transformée en une banque à part entière enregistrée par la Banque centrale de Tanzanie, et elle offre des services de crédit et d'épargne, mais spécifiquement pour les agriculteurs des huit villages cibles.

Cependant, la MUCOBA Bank, qui est une banque communautaire dont le siège est situé dans la ville de Mafinga, en Tanzanie centrale, couvre une zone plus étendue et cible les petits exploitants agricoles des régions éloignées qui ne disposent pas d'un bon accès aux infrastructures des centres urbains. Elle compte actuellement quelque 50 groupes d'agriculteurs membres.

"Notre banque a des agents qui sont également nos agents de vulgarisation agricole sur le terrain que nous utilisons pour enregistrer les agriculteurs à travers les groupes d'agriculteurs, puis nous envoyer des informations via Internet", a déclaré à IPS Philipo Raymond, le directeur général de la banque MUCOBA.

Avec la banque MUCOBA, les agriculteurs qualifiés reçoivent ensuite leur argent par le biais de téléphones mobiles, et une fois qu'ils ont récolté, ils peuvent gérer leurs prêts par le même canal numérique.

Avec les deux institutions, les agriculteurs ont été en mesure d'emprunter aussi peu que 200 000 TZS (87 $) ou autant que 15 millions de TZS (6 520 $).

"En plus de recevoir les fonds en lots pour répondre à des besoins spécifiques, l'utilisation du paiement M-Pesa nous a facilité la tâche parce que nous n'avons pas à voyager jusqu'à la ville, et nous avons réduit le risque de porter de l'argent liquide dans nos poches", a déclaré à IPS Emanik Mgwiranga, le président du groupe d'agriculteurs Nguvu Kazi Itengulinyi du village d'Itengulinyi, à 44 kilomètres de Mafinga, la ville la plus proche.

Les principales cultures cultivées sont le maïs, les haricots et le riz, mais certains agriculteurs incluent également les pommes de terre.

En outre, la SACCOS de Mahanje a introduit l'élevage de volailles indigènes pour protéger les agriculteurs lorsque les saisons agricoles sont mauvaises ou lorsque les prix du marché pour leurs produits sont encore bas.