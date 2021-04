Afrique: Jiu-Jitsu - L'Angola remporte quatre médailles à la Coupe du monde d'Abu Dhabi

Luanda — L'équipe angolaise de jiu-jitsu a remporté, en trois jours de compétition, deux médailles d'or et un nombre égal d'argent dans le mondial de la discipline qui se dispute à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.

Les médailles d'or ont été conquises par les athlètes de ceinture bleue Hélio Seródio (classe juvénile, catégorie de moins de 50 kg) et Elisandra Wassuca (classe de maître / plus de 30 ans, dans la catégorie des 70 kg), respectivement, mardi et mercredi, tandis que celles d'argent ont été remportées jeudi, par Luís Silvestre et Mawer António, tous deux groupe de la classe adulte, c'est-à-dire de 18 à 30 ans.

Selon l'ANGOP, Silvestre a concouru dans la catégorie des moins de 85 ans et Mawer dans les moins de 94 kg.

Pour vendredi, dernier jour de compétition, il est prévu la participation des Angolais Rubem Lemos et Walter Alexandre, tous deux ceinture noire dans la classe des adultes, avec le premier en compétition dans la catégorie 94 kg et le second 120 kg.

