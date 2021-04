Maroc: Chambre des conseillers - M. Benchamach plaide pour plus d'efforts afin de valoriser le bilan législatif

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach a plaidé, vendredi à Rabat, pour l'intensification des efforts sur les différents aspects de l'action parlementaire, pour valoriser le bilan législatif, tout en impliquant toutes les composantes de cette institution.

Intervenant à l'ouverture de la session d'avril de l'année législative 2020-2021, Benchamach a indiqué que cette dernière session de la législature est d'une importance particulière, relevant qu'elle se tient dans une conjoncture marquée par la situation pandémique et la poursuite de la campagne nationale de vaccination.

A ce propos, il a mis en exergue la politique sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a procuré au Maroc une position distinguée parmi les pays leaders en termes d'efficacité de la réponse nationale à la flambée de cette pandémie.

Cette session intervient après une session extraordinaire, dont l'ordre du jour était consacré à un ensemble de textes législatifs importants relatifs, notamment aux prochains scrutins, à la protection sociale et à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, a-t-il noté.

S'agissant du contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques, M. Benchamach a indiqué que le groupe thématique temporaire en charge de la réforme de la couverture sociale et le groupe thématique temporaire chargé de préparer la séance annuelle consacrée à la discussion et à l'évaluation des politiques publiques liées à l'emploi, ont continué à mettre en œuvre leurs plans d'action dans le but de contribuer à l'activation des grands chantiers nationaux.

Sur le plan diplomatique, la Chambre a poursuivi, malgré les circonstances de la pandémie, le renforcement et la valorisation de ses relations avec diverses organisations parlementaires internationales et régionales, ainsi qu'avec les parlements nationaux du monde entier, dans l'objectif de consacrer les valeurs de solidarité et de coopération fructueuse, de défendre la cause nationale et de continuer à mobiliser des appuis à l'initiative d'autonomie des provinces du Sud.