Afrique: ZLECAf - 100 jours après le début du libre-échange, les perspectives semblent prometteuses

ZLECAf : 100 jours après le début du libre-échange, les perspectives semblent prometteuses

Les échanges dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine ont débuté le 1er janvier. Les mois à venir seront probablement le théâtre d'une convergence de résultats fructueux issus de multiples éléments en mouvement.

Le 1er janvier 2021, il y a environ 100 jours ce mois-ci, le libre-échange a officiellement débuté dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Quatre jours plus tard, deux entreprises ghanéennes sont devenues des exportateurs pionniers de produits utilisant les préférences de la ZLECAf, marquant ainsi une étape majeure dans la courte mais riche histoire du pacte commercial.

Les fabricants de produits alcoolisés Kasapreko ont expédié un conteneur de marchandises par voie aérienne vers l'Afrique du Sud, tandis que Ghandour Cosmetics a expédié des articles par voie maritime vers la Guinée.

L'événement organisé par le gouvernement ghanéen pour célébrer les premiers envois de produits exportés dans le cadre de la ZLECAf a véhiculé bien plus qu'un symbolisme superficiel ou historique, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, la conception, la naissance et maintenant la mise en œuvre de la ZLECAF continuent de se dérouler à une vitesse remarquable.

Des négociations qui ont duré plus de cinq ans ont abouti à la signature de l'accord commercial le 21 mars 2018 ; il est entré en vigueur le 30 mai 2019 ; le libre-échange a commencé le 1er janvier 2021, après un retard de six mois dû à l'épidémie de COVID-19.

Première expédition

Et puis, les premières expéditions ont eu lieu le 4 janvier 2021.

Deuxièmement, la zone de libre-échange de l'Afrique représente une étape décisive vers l'aspiration à l'intégration régionale à laquelle aspire depuis longtemps le continent.

Troisièmement, le début du libre-échange ravive l'espoir d'un redressement post-pandémie de l'Afrique. Le secrétaire général du secrétariat de la ZLECAf basé à Accra, Wamkele Mene, a souligné tout au long de ces 100 derniers jours - et avant cela - que la mise en œuvre effective du pacte commercial est le stimulus post-pandémique dont l'Afrique a besoin.

"L'augmentation du commerce intra-africain est le moteur du développement économique de l'après-COVID-19", a déclaré M. Mene à Afrique Renouveau dans une interview antérieure.

La ZLECAf établit un marché unique pour les biens et services fabriqués en Afrique, élimine les droits de douane de 90 % et s'attaque aux barrières non tarifaires telles que les délais douaniers.

Un marché unifié de 1,2 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3 000 milliards de dollars est potentiellement une base solide pour l'industrialisation. Actuellement, les exportations intra-africaines représentent environ 17 % du total des exportations continentales. L'augmentation de cette part devrait permettre d'accroître la valeur ajoutée, de contribuer à la création d'emplois et d'augmenter les revenus.

M. Mene a consacré beaucoup de temps et d'énergie à superviser le décollage réussi du libre-échange. Il a été omniprésent dans les capitales africaines, de Niamey au Niger, à Addis-Abeba en Éthiopie, à Lomé au Togo, à Khartoum au Soudan et dans d'autres pays, rencontrant des dirigeants politiques et des chefs d'entreprise, des jeunes et des femmes commerçants, vantant les avantages de la ZLECAf, encourageant les commerçants à saisir l'opportunité et mettant en évidence les solutions aux défis émergents.

Il continue de promouvoir l'accord avec un aplomb éloquent - avec urgence et ardeur.

"Nous n'aurons pas d'autre occasion de nous intégrer ; c'est notre dernière occasion", a-t-il déclaré lors d'un point de presse en janvier.

"Il n'y a pas un seul pays africain qui puisse travailler seul pour sortir de la pauvreté par le commerce", a-t-il déclaré lors d'un événement à New York le mois dernier.

Lors de son séjour à New York, M. Mene a signé un protocole d'accord avec l'ambassadrice Fatima Kyari Mohammed, observatrice permanente de l'Union africaine (UA) auprès des Nations Unies, et Mme Ahunna Eziakonwa, directrice du bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement.

Le protocole d'accord concerne le soutien du PNUD, entre autres, à la ZLECAf pour renforcer les capacités des autorités douanières nationales, numériser le commerce intra-africain et améliorer la préparation à l'exportation des PME dirigées par des femmes et des jeunes.

L'optimisme annoncé par le début du libre-échange mis à part, 36 États membres de l'UA ont jusqu'à présent déposé leurs instruments de ratification.

Les pays qui ratifient l'accord peuvent commercer entre eux sur la base de leurs concessions tarifaires et des règles d'origine proposées. Actuellement, environ 90 % des règles d'origine sont en place, le reste étant attendu avant la fin du mois de juillet 2021.

Entre-temps, seuls trois pays - l'Afrique du Sud, le Ghana et l'Égypte - avaient mis en place l'infrastructure douanière nécessaire aux échanges au début du libre-échange en janvier dernier.

Toutefois, le Conseil des ministres, l'un des organes décisionnels de la ZLECAf, a approuvé la mise en place, par les pays qui ne sont pas encore en mesure de satisfaire aux exigences douanières, de comptes séquestres pour rembourser les commerçants opérant dans le cadre des préférences de la ZLECAf. Cette décision a démontré la capacité de la ZLECAf à résoudre les problèmes initiaux.

Négociations sur les protocoles

Outre l'accord d'ancrage du libre-échange, les négociations sur les protocoles sont en cours. Les négociations de la phase I, qui portent sur les protocoles relatifs au commerce des biens et des services et au règlement des différends, doivent être conclues avant la fin juin 2021.

Le calendrier pour la conclusion des négociations de la phase II sur les protocoles relatifs à l'investissement, aux droits de propriété intellectuelle, à la concurrence et au commerce électronique, est fixé à la fin de 2021.

Si les protocoles lubrifient la roue des opérations de la ZLECAf, M. Mene ne pense pas que le décalage actuel entre la ratification et la participation effective des pays au libre-échange, ralenti par exemple par un manque d'infrastructures douanières, soit un rouage de cette roue.

"Dites-moi où chaque pays participant à un accord commercial est prêt en même temps, où chaque pays est prêt le premier jour ?" a-t-il demandé de manière rhétorique lors de la séance d'information de janvier.

Il a raison. Le marché commun de l'UE a été conçu en 1950, mais des pays comme la Bulgarie et la Roumanie n'en sont devenus membres qu'en 2007, soit 57 ans plus tard.

En comparaison, 54 États membres de l'Union africaine (l'Érythrée est le seul pays à ne pas avoir adhéré) sont parties à l'accord commercial, et les ratifications se poursuivent à un rythme impressionnant.

Le secrétariat de la ZLECAf a également été occupé à coordonner avec la Banque africaine d'exportation et d'importation (Afreximbank), une institution financière multilatérale panafricaine, la mise en œuvre du projet de système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), qui devrait résoudre les difficultés liées à la convertibilité multidevise.

Afreximbank fournit 500 millions de dollars au PAPSS pour la compensation et le règlement dans la zone monétaire ouest-africaine (ZMAO). Le projet pilote de la ZMAO débutera en avril, tandis que la mise en œuvre complète sera lancée en juin 2021.

Afreximbank espère injecter jusqu'à 3 milliards de dollars pour soutenir un projet PAPSS à l'échelle de l'Afrique.

"Il existe 42 monnaies en Afrique. Nous voulons nous assurer qu'un commerçant au Ghana puisse transférer des cedi ghanéens à un homologue au Kenya qui recevra des shillings kenyans", explique M. Mene.

Malgré des défis évidents, les mois à venir seront probablement le théâtre d'une convergence de résultats fructueux de multiples parties en mouvement. Le succès des négociations des protocoles restants, l'augmentation du nombre de ratifications, l'état de préparation des infrastructures douanières des pays, la mise en œuvre du PAPSS, l'utilisation active de l'application numérique, et ainsi de suite - les succès dans ces domaines et plus encore apporteront d'énormes avantages tangibles.

En résumé, d'autres bonnes nouvelles pourraient être en préparation.