Ile Maurice: Covid-19 - Zones rouges localisées désormais applicables dans les circonscriptions 15, 16 et 17

communiqué de presse

Suite à des consultations avec le ministère de la Santé et du Bien-être, le confinement total sera levé dans certaines régions des circonscriptions 15, 16 et 17. Des zones rouges localisées seront désormais applicables dans ces circonscriptions, a annoncé le Deputy Commissioner of Police (DCP), M. Krishna Jhugroo.

Il s'exprimait, ce soir, lors de la conférence de presse quotidienne de la National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis. Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr K. Jagutpal, était également présent.

Les régions concernées sont les suivantes :

Zone 1

La Caverne -Résidence La Caverne-Quinze Cantons -Hollyrood- Glen Park -Camp Savanne- Camp Mapou-Henrietta- La Marie- Résidence La Brasserie- Résidence Atlee- Joachim-Camp le Juge- Camp Bombaye

Zone 2

Mesnil - Eau Coulée- Camp Fouquereaux (en partie) -Engrais-Cathan- Castel -Pariso

Zone 3

Highlands

Dubreuil reste dans la zone rouge.

Derniers chiffres sur la COVID-19 à Maurice

Quant au ministre Jagutpal, il a souligné que les habitants des régions où le confinement total a été levé, ont agi de manière responsable et ont respecté toutes les mesures sanitaires strictes. Il les a exhorté à continuer de le faire afin d'empêcher que toute mesure aussi drastique ne soit imposée.

Il a en outre indiqué que depuis le 5 mars 2021 à ce jour, les cas positifs ont été identifiés comme suit : 413 cas grâce à l'exercice de Contact Tracing et dans les centres de dépistage du COVID-19; 105 dans des centres de quarantaine; et 35 à travers des tests aléatoires. À ce jour, 140 patients considérés comme guéris ont pu rentrer chez eux, et le nombre de cas locaux actifs s'élève à 407.

Il a aussi souligné que depuis les dernières 24 heures, 12 cas positifs ont été détectés, dont 11 dans des centres de quarantaine et un dans une salle d'isolement.

Le ministre a précisé que le cas détecté concernait un étudiant qui avait participé aux examens du PSAC. Elle avait déjà été admise dans un centre de quarantaine, où les mesures sanitaires strictes nécessaires ont été prises pour que les séances d'examen puissent se dérouler dans les meilleures conditions, a-t-il ajouté.

Il a également annoncé que quelque 838 résultats de tests PCR ont été obtenus aujourd'hui et que deux cas positifs ont été détectés dans des centres de quarantaine.

En outre, il a expliqué que tous ceux qui sont admis dans les centres de quarantaine sont soupçonnés d'avoir été en contact avec des personnes qui ont été testées positives à la COVID-19. Ils sont testés le premier, le septième et le quatorzième jour de leur admission, et envoyés dans des centres de traitement dès qu'ils sont testés positifs, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les patients sous traitement, le ministre de la Santé et du Bien-être a souligné qu'un patient est sous ventilation à l'hôpital de Souillac et une sous ventilation au New ENT Hospital, et deux sous oxygène. Ils sont dans un état grave mais stable, a-t-il déclaré.

Quelque 1,704 tests PCR ont été réalisés au cours des dernières 24 heures, 625 par contact tracing, 325 à Phoenix, Trianon, et Rivière des Anguilles. Tous se sont révélés négatifs. Un total de 754 tests a été réalisé dans les centres de dépistage de COVID-19. Quelque 200 tests PCR ont été réalisés à Melrose et Bramsthan. Le nombre de personnes admises dans les centres de quarantaine s'élève à 2,115.

Le DCP Jhugroo a également souligné que depuis le 10 mars 2021, quelque 3,597 personnes ont été pris en contravention pour non-port de masque, 9,313 personnes ont enfreint l'ordre de restriction temporaire de mouvement, et 80 ont été pris en contravention pour non-respect des règles de distanciation sociale.

En ce qui concerne les Work Access Permits (WAP), le DCP Jhugroo a indiqué que 112 587 demandes pour 576 816 personnes ont été reçues, dont 61 733 pour 536 280 personnes ont été approuvées.

En ce qui concerne les zones rouges, les demandes de 73 459 personnes ont été reçues et 48 617 ont été approuvées pour le WAP spécial.

Il a mis en garde contre le partage des Fake News sur les réseaux sociaux et a exhorté la population à se fier aux sources d'informations officielles. Les mesures nécessaires seront prises par la police mauricienne contre ceux qui partagent des Fake News, a-t-il prévenu.

En ce qui concerne le 13 avril 2021, qui sera un jour férié, toutes les activités commerciales seront autorisées.