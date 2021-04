Maroc: Tara Reid promet un cinquième film "American Pie " pour bientôt

Tôt ou tard, il devrait y avoir un nouvel opus de la franchise American Pie. Rien d'officiel, mais c'est une des stars de la comédie, Tara Reid, qui l'a récemment révélé lors d'un événement caritatif à Malibu. Interrogée par ET Online, l'actrice a même laissé entendre que le projet était beaucoup plus avancé que ce qu'on pouvait imaginer. « Cela pourrait arriver. Je ne peux pas vous dire quand, parce que je ne sais pas vraiment quand, car nous devons réunir tous les acteurs et en même temps organiser nos emplois du temps. Il y a un scénario qui existe, c'est ce que je peux dire en tout cas », a-t-elle confié.

Sorti en 1999, American Pie met en scène Jason Biggs dans le rôle de Jim, un ado un peu maladroit, qui décide avec ses amis de lycée de perdre sa virginité avant la fin de l'année scolaire. Le film a été un tel carton (plus de 230 millions de dollars au box-office) qu'il a généré trois suites et cinq spin-off, dont le dernier, Girls' Rules est sorti (de manière beaucoup plus confidentielle, en DVD) l'année dernière. On ignore à peu près tout de ce projet, dont seule Tara Reid a révélé l'existence, Universal Pictures se refusant pour le moment à dévoiler quoi que ce soit. Mais d'après l'actrice, le scénario «est le meilleur de la série». Une information qui n'aura de sens que pour les fans de la saga, avec qui la critique n'a jamais vraiment été tendre. « C'est génial en tout cas, ça va se faire, mais je ne sais pas quand », assure Tara Reid, qui précise qu'elle est toujours en contact avec les autres acteurs de la bande.

Outre Jason Biggs, les quatre films principaux ont tous mis en scène Eugene Levy, Alyson Hannigan, Seann William Scott, Thomas Ian Nicholas, Eddie Kaye Thomas, Molly Cheek ou encore Jennifer Coolidge. « Quand on grandit et qu'on a ses premiers émois avec quelqu'un, on ne peut jamais l'oublier. C'est pour toujours », explique la star de Sharknado.

rappelle que Tara Reid avait déjà annoncé un cinquième volet d'American Pie il y a bientôt trois ans. Depuis, rien n'a bougé...