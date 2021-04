Cote d'Ivoire: Football / 4e journée de la Ligue 1 - Seulement 300 personnes dans les stades

Alors que le Comité de normalisation avait annoncé la levée du huis clos, il y a quelques jours, l'on annonce que seulement 300 supporters seront admis dans les stades de la Ligue 1, à partir de la 4e journée. Ainsi donc, 50 tickets sont destinés aux supporters de chaque équipe. On aura donc 200 supporters pour les quatre équipes du stade Robert Champroux.

Les 100 autres places restantes sont réservés aux médias et aux invités de la Fédération. « La pandémie est encore présente dans notre pays. En accord avec le Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons limité l'accès au stade à 300 personnes. Ce chiffre peut augmenter progressivement. Mais, il faut que les uns et les autres respectent les mesures barrières », explique Dié Foneyé, secrétaire administratif de la Ligue professionnelle de football.

Par ailleurs, le Comité de normalisation faisait face à un problème, celui des test Covid. Mais une solution semble avoir été trouvée. Les tests PCR, à l'origine des soucis, seront remplacés par les tests antigéniques. Tous les vendredis donc, au stade Robert Champroux de Marcory, les joueurs seront soumis à ces tests, qui se font par un prélèvement dans les narines pour rechercher la présence d'antigènes. Le test antigénique permet de savoir rapidement si une personne est contaminée au Covid-19 mais aussi à la grippe ou au VIH.

L'Africa Sports et le Stella en quête de victoire

Aujourd'hui et demain, la Ligue 1 Lonaci sera à sa 4e journée. La course à la Super Division est plus que jamais engagée. Dans la Poule A, l'Africa Sports d'Abidjan n'a pris que deux points en autant de matchs. Exemptés de la première journée, les Aiglons se sont contentés du partage des points lors de leurs deux sorties.

Ce samedi, ils croiseront le fer avec l'Association sportive de l'Indénié (ASI) d'Abengourou. L'objectif pour les poulains d'Almamy Diaby est clair : gagner pour s'éviter une autre crise, celle-là sportive. La grosse affiche de cette 4e journée, dans la Poule A, c'est l'opposition FC San Pedro - AFAD, dimanche, au Parc des Sports de Treichville. Deux équipes favorites à l'accession en Super Division qui tenteront d'engranger des points dans la poursuite de leurs objectifs de la saison.

Dans la Poule A, le leader, l'Asec Mimosas, vise un troisième succès de rang. Après un léger retard à l'allumage, les hommes de Julien Chevalier ont mis le turbo avec deux victoires lors des 2e et 3e journées. Dimanche, ce sont les "Magnans" d'Adjamé que les Mimosas tenteront de disperser. Après trois matchs, le Stella Club ne compte aucun point. Les "Jaune et Noir" seront-ils leurs premières victimes ? Autre affiche de la Poule B, SOA - Racing Club d'Abidjan. Les deux derniers champions de Côte d'Ivoire seront aux prises cet après-midi.