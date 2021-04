Afrique de l'Ouest: Récompense des meilleurs acteurs du marché financier régional - CGF GESTION fait partie des nominés dans la catégorie « Meilleure société de gestion des Opcvm »

CGF GESTION fait partie des nominés pour le prix de « Meilleure société de gestion des Opcvm » décerné par la Bourse des valeurs mobilières (Brvm) à l'occasion de sa deuxième édition des Brvm Awards qui se tiendra le 10 avril prochain à Abidjan (Côte d'Ivoire).

A noter qu'en charge de la création et de la gestion d'Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM), CGF GESTION est la première société de gestion collective agréée au Sénégal.

CGF GESTION propose, selon ses responsables, une large gamme de Fonds communs de placement (FCP) et s'active dans la création et la mise en place de Plans d'Epargne Entreprise (PEE), véhicules de placement susceptibles motiver et de renforcer la fidélité des salariés, sans oublier les avantages fiscaux dont pourrait bénéficier l'entreprise.

Aussi, faut-il noter que l'ambition des BRVM Awards, initiés par la Brvm en vue de récompenser les acteurs du marché financier régional les plus méritants, est double : « incarner l'excellence du secteur boursier ouest africain et assurer le rayonnement des entreprises cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilière, et renforcer la légitimité de la première place boursière de la sous-région ».