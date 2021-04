Afrique: Se souvenir du génocide contre les Tutsis au Rwanda 27 ans après

Aujourd'hui, 7 avril 2021, nous marquons le 27e anniversaire du début du génocide au Rwanda, un massacre de masse délibéré, intentionnel et systématique, qui visait la population tutsie. Le génocide a duré environ 100 jours, et environ un million de Tutsis - ainsi que des Hutus et des Twa politiquement modérés - hommes, femmes et enfants ont été assassinés.

Le 27 avril 1994, j'avais rejoint des millions de Sud-Africains pour célébrer les premières élections démocratiques de notre pays et sa libération de l'apartheid. Pendant ce temps, au Rwanda, des centaines de milliers de Tutsis avaient déjà été assassinés.

Bien que je sois un survivant de l'Holocauste de deuxième génération - mon père Moses Turner a été sauvé par un nazi allemand, Oskar Schindler - même moi, à l'époque, je n'ai pas pu faire le lien entre mon histoire personnelle du génocide et les événements qui se déroulaient au Rwanda, à seulement trois heures et demie de vol.

Centre de l'Holocauste et du génocide de Johannesburg : s'inspirer du passé pour préserver le présent et l'avenir

Un génocide, c'est l'échec de la démocratie

Alors que nous réfléchissons à 27 années de commémoration (Kwibuka27), il est clair que nous devons non seulement tirer des leçons de l'histoire, mais aussi établir de toute urgence des liens plus rapides entre le passé et le présent. Nous devons transformer l'histoire en leçons pour l'humanité qui soient pertinentes pour nos sociétés actuelles.

L'histoire du Rwanda et les récits inspirants et obsédants des individus, des communautés et des gouvernements pendant le génocide, par exemple, peuvent nous en apprendre beaucoup sur les choix moraux et leurs conséquences.

Le prix des atrocités de masse et du génocide est toujours très élevé. Après la fin du génocide en juillet 1994, le Rwanda était un pays dévasté. Ses infrastructures de base étaient détruites, des millions de personnes avaient été déplacées et de nombreux Tutsis survivants avaient perdu leur famille. De nombreuses femmes ont subi les conséquences de viols et de violences sexuelles. Des milliers d'enfants sont devenus orphelins et ont dû se débrouiller seuls. D'innombrables survivants ont développé des problèmes psychologiques à long terme.

Reconstruction

Cependant, avec le temps, le Rwanda s'est reconstruit et les survivants ont joué un rôle important dans son développement. Beaucoup ont fait preuve d'une grande résilience ; ils ont refait leur vie, formé des groupes de soutien aux survivants et même créé et préservé des sites commémoratifs dans tout le pays, sensibilisant les générations futures aux dangers de l'extrémisme et de la haine.

Freddy Mutanguha, directeur exécutif d'Aegis Trust et lui-même survivant, estime que "pour les survivants, le témoignage est important pour de nombreuses raisons. Nous devons parler pour libérer notre colère ; pour traiter notre expérience et réduire le traumatisme ; pour honorer la mémoire de nos proches assassinés et de notre communauté ; pour obtenir une certaine justice et pour entamer le long chemin vers la paix et la réconciliation."

Il explique en outre que "le témoignage redonne une dignité et un sens à la vie des personnes assassinées, et ce faisant, il défait l'intention du génocide de nier la valeur des vies détruites et d'effacer leur mémoire."

En l'honneur de Kwibuka27, le Johannesburg Holocaust & Genocide Centre (en partenariat avec notre association, la South African Holocaust & Genocide Foundation) a lancé le deuxième volume de notre publication numérique, "Portraits of Survival". Ce volume présente et honore la vie des survivants du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, dont certains se sont ensuite installés en Afrique du Sud.

Cette collection de courtes vignettes constituera une ressource éducative précieuse pour les étudiants et les éducateurs. Ces histoires mettent en lumière non seulement la diversité des expériences du génocide, mais aussi de nombreuses leçons importantes et un aperçu des conséquences de la discrimination, des préjugés et de l'"altérité", ainsi que le pouvoir de l'activisme et de la prise de parole. Lisez gratuitement les "Portraits de survie" en ligne.

Notre rôle dans la société est de prêter attention et d'écouter les histoires et les avertissements de ces survivants.

Elie Wiesel, survivant de l'Holocauste, a déclaré : "Quand vous écoutez un témoin, vous devenez un témoin".

Leçons apprises

L'apprentissage du génocide et de son lien avec les questions contemporaines de droits de l'homme peut nous aider à voir comment les préjugés, la discrimination et l'"altérité" conduisent aux atrocités de masse et au génocide. En soulignant l'importance de l'empathie, de l'esprit critique et de la responsabilité personnelle, nous pouvons également encourager les élèves à être une voix active contre les discours de haine et les violations des droits de l'homme, et à travailler à la prévention de futurs génocides.

En 2017, le Centre de l'Holocauste et du Génocide de Johannesburg et Aegis Trust ont lancé le programme Change Makers (CMP). Déjà déployé dans 12 pays africains, le CMP est une initiative de leadership des jeunes destinée aux leaders étudiants et à leurs enseignants.

En collaboration avec des partenaires tels que l'UNESCO, l'Université américaine du Nigéria et différents ministères nationaux et ONG, le programme s'efforce de renforcer la résilience et la résistance à la violence, en aidant à développer les compétences nécessaires pour lutter contre l'extrémisme et former des acteurs du changement. Le programme s'appuie sur des études de cas historiques, tels que l'Holocauste et le génocide contre les Tutsis au Rwanda, pour explorer les questions complexes et souvent émotionnelles liées aux préjugés, à la discrimination et à l'"altérité" aujourd'hui.

Après l'Holocauste et le génocide contre les Tutsis au Rwanda, le monde a déclaré "Plus jamais ça". Mais s'agit-il vraiment de "Plus jamais ça" ? La meilleure façon de faire de ces mots une réalité est peut-être de commencer à tirer les leçons du passé.

Mme Nates est la fondatrice et directrice du Johannesburg Holocaust & Genocide Centre et présidente de la South African Holocaust and Genocide Foundation.