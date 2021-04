Maroc: Le dernier film de Naya Rivera, enregistré avant sa mort, va bientôt sortir

I l s'agira de l'ultime projet de la comédienne. D'après les informations de The Hollywood Reporter publiées récemment, Naya Rivera, décédée au mois de juillet, sera au casting d'un prochain film d'animation produit par les studios DC Entertainment et Warner Bros Animation autour du personnage de Batman. Intitulé The Long Halloween, ce long-métrage s'articulera en deux parties, dont la première sortira cet été.

L'ancienne star de la série musicale culte Glee sera la voix de Selina Kyle, aka Catwoman. Les enregistrements pour ce premier opus et sa suite ont été réalisés juste avant sa disparition. Jensen Ackles (dans le rôle de Batman), Josh Duhamel (Harvey Dent) et Troy Baker (Joker) complèteront ce casting. Ce projet, réalisé par Chris Palmer (à qui l'on doit le film d'animation Superman: L'Homme de Demain) est une adaptation d'une série de treize comics parus en librairie entre 1996 et 1997.

L'histoire se centre sur les débuts de carrière de Batman. Cette série de bandes dessinées avait déjà inspiré la trilogie de Christopher Nolan sur le Justicier masqué, et sera la base d'une prochaine saga -- actuellement en cours de tournage -- intitulée The Batman, avec Matt Reeves et Robert Pattinson, selon le magazine américain.