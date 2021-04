Madagascar: Orange Pro League - AS Adema - Ajesaia, avant-goût des Playoffs

Duel au sommet dans la conférence sud, en Orange Pro League. L'AS Adema et l'Ajesaia croisent le fer, ce dimanche, sur la pelouse de l'Elgeco Plus Stadium du By Pass. Il s'agit tout simplement d'une opposition entre l'ancien et le nouveau leader du classement général, comptant pour la douzième journée de la conférence.

Les deux clubs sont respectivement crédités de 22 et 23 points à l'heure actuelle. Ils sont d'ores et déjà assurés d'aller en playoffs. La rencontre s'apparentera donc à un avant goût de la phase finale du championnat. Certes, des cadres pourraient éventuellement être mis au repos par les coaches Rôrô et Setrarivo. Mais l'affiche n'en demeure pas moins alléchante.

L'AS Adema et l'Ajesaia restent sur un match nul lors de leur dernière confrontation. C'était le dimanche 17 janvier au By Pass, lors de la deuxième journée. Les deux équipes démarraient à peine l'exercice et semblaient encore chercher leurs repères. Aujourd'hui, elles ont trouvé leur vitesse de croisière et sont en pleine forme. Preuve en est leur mainmise sur la conférence Sud. Pas de vainqueur donc lors de leur dernier match.

Marquer les esprits

Ce dimanche, une victoire sera synonyme de domination sur son rival, dans un camp comme dans l'autre. Un succès permettra de marquer les esprits, avant de se retrouver en post-saison. En d'autres termes, même s'il n'y a plus d'enjeu comptable, l'intérêt pour la rencontre se trouve ailleurs. Il s'agira d'asseoir l'ascendant psychologique sur un adversaire direct dans la course au titre.

Pour leur part, les six formations de la conférence nord seront au repos en cette fin de semaine. Elles reprendront du service le dimanche 18 avril, pour disputer la 9e journée. L'on pourrait alors assister à la qualification du Five FC et du Cosfa pour les playoffs. Les joueurs du Ve arrondissement et les militaires sont à deux doigts de décrocher leurs tickets pour la phase à élimination directe.