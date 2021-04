Sénégal: Drame à Louga - Mouhamed Ndiaye tué par balle, sa mère blessée

Un chauffeur, qui s'amusait avec le fusil de son oncle, a perforé l'abdomen de son cousin âgé de trois ans et blessé la maman de ce dernier. L'enfant a rendu l'âme après son évacuation et le mis en cause a été déféré, hier, au parquet de Louga.

Les faits se sont déroulés mercredi 6 avril, au quartier Santhiaba Sud de Louga. Un chauffeur de profession qui portait un fusil de calibre 12 de son oncle, ignorant que celui-ci avait des munitions, a braqué l'arme sur un jeune garçon âgé seulement de trois ans. L'irréparable s'est produit car, la balle qui s'est échappée du fusil est allée directement perforer l'abdomen du jeune Mouhamed Ndiaye, né en 2018. Pire, la balle a traversé le corps du jeune garçon et a atteint sa mère grièvement.

Alerté par le coup de feu, l'oncle du chauffeur qui n'était pas loin du lieu du drame, s'est précipité, avec les voisins, pour évacuer la victime et sa maman à l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga. L'enfant a rendu l'âme quelques minutes après, mais sa mère est toujours admise aux soins intensifs.

Livré à la police de Louga par ses propres parents, M. C. Mbaye, gardé à vue depuis le jour des faits, a finalement été déféré, vendredi 09 avril, au parquet de Louga. Il est poursuivi pour « Homicide et mise en danger de la vie d'autrui ». En attendant l'autopsie et une expertise balistique, une enquête est ouverte par le commissariat urbain de Louga pour élucider les circonstances exactes du drame.