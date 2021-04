Madagascar: Port intelligent - Progrès technologique indispensable, selon Haja Paul Ravaloniaina

interview

Haja Paul Ravaloniaina, Country Manager d'Ericsson à Madagascar.

Madagascar ambitionne de disposer du port d'éclatement de l'Océan Indien. Un hub en construction, avec l'extension du port de Toamasina. Haja Paul Ravaloniaina, Country Manager d'Ericsson à Madagascar nous livre son avis de technicien. Interview.

Midi Madagasikara (MM). Face à l'évolution constante du commerce international, quels pourraient être les prochains tendances et défis dans le secteur du transport de marchandises, en termes de technologies?

Haja Paul Ravaloniaina (HPR). Le commerce représentait plus de 60% du produit intérieur brut (PIB) mondial, selon la Banque Mondiale. Les ports et la navigation sont vitaux pour une économie mondiale qui fonctionne bien. Le transport maritime joue de loin le rôle le plus important, facilitant environ 90% des échanges mondiaux. Les plus grands défis dans ce secteur proviennent souvent des temps d'arrêt des équipements, des gares portuaires encombrées pour le chargement et le déchargement, la sécurité des travailleurs et l'impact environnemental. Nous avons récemment publié un rapport complet, qui décrit comment tous ces défis pourraient être résolus avec les réseaux cellulaires privés. Les réseaux cellulaires privés prêts pour la 5G fournissent une connectivité rapide, fiable et sécurisée requise par l'infrastructure réseau d'un port intelligent pour gérer les grandes quantités de données générées par les grues, les véhicules, les équipements et les travailleurs.

Que représente exactement un port intelligent? Quels sont les domaines d'application des solutions en termes de technologies portuaires intelligentes?

HPR. Les ports intelligents sont équipés de capteurs, de caméras et d'appareils, entièrement connectés à une infrastructure réseau, créant un système de communication complètement intégré. Cette connectivité permet le contrôle à distance de la machinerie lourde et des véhicules portuaires automatisés et crée un moyen extrêmement plus efficace et sécurisé de connecter et de suivre toutes les expéditions et marchandises. Les systèmes de pesage de conteneurs automatisés réduiront les temps de pesage tandis que les grues de quai télécommandées racourciront le temps d'achèvement des navires, augmentant la productivité jusqu'à 25%. Dans les conclusions du rapport maritime, Ericsson a collaboré avec le principal fournisseur de technologies de capteurs, ifmelectronic, ainsi que des chercheurs du cabinet de conseil en gestion Arthur D.Little, pour examiner et quantifier cinq cas d'utilisation avec les applications les plus avantageuses pour les technologies portuaires intelligentes. Il s'agit des grues navire-terre télécommandées ; des portiques automatisés ; des véhicules à guidage automatique (AGV) ; de la surveillance ; et des drones.

Madagascar veut transformer le port de Toamasina en hub. Compte tenu de la concurrence dans la région, y aurait-il des impératifs - en termes de technologie - pour atteindre cet objectif?

HPR. Les nombreux avantages de l'automatisation sont de plus en plus évidents pour les opérateurs portuaires du monde entier. Ils se rendent compte qu'ils peuvent améliorer tous les aspects des opérations, une plus grande efficacité, des coûts inférieurs, une meilleure surveillance et une sécurité accrue. Tous ces éléments mènent à une productivité plus élevée, à des opérations plus sûres et à des résultats financiers plus solides. Les précédentes tentatives d'automatisation reposaient sur des technologies qui ne pouvaient plus gérer la bande passante, la densité des appareils et les capacités de latence requises par les solutions avancées d'aujourd'hui. Une chose est sûre, les opérateurs portuaires ne peuvent plus combler le fossé avec des technologies héritées coûteuses et rigides comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou les câbles physiques. Pour forger les ports connectés numériquement du futur, une technologie de connectivité beaucoup plus puissante est nécessaire. La technologie cellulaire 5G est l'outil-clé nécessaire pour créer un port intelligent et jeter les bases de l'utilisation de l'Internet des Objets (IdO) dans l'automatisation industrielle. Cellular permet des services de communication critiques comme les capacités voix et données. Ceux-ci aident à prévenir les blessures des travailleurs en les gardant physiquement éloignés des dangers potentiels. La 5G est bien optimisée pour l'IdO, garantissant une faible consommation d'énergie, une sécurité accrue des données et la capacité de prendre en charge une densité de connexion élevée. Contrairement aux réseaux hérités, la 5G fournit une solution de connectivité complète pour les spectres sous licence et sans licence, ainsi qu'une communication cellulaire transparente de véhicule à tout (c-v2x). La solution complète permet aux opérateurs portuaires de n'utiliser qu'une seule liaison pour tous les services au lieu d'installer plusieurs équipements de réseau, par exemple sur une grue.

L'utilisation de ces technologies nécessite certainement de gros investissements au niveau du port. Cela en vaut-il la peine, en termes de retour sur investissement?

HPR. Cela vaut la peine d'investir dans ces technologies. Notre rapport prévoit que si les cinq cas d'utilisation mentionnés précédemment sont déployés ensemble, un retour sur investissement complet peut être obtenu en moins de deux ans. À la cinquième année, le rapport prévoit que le retour sur investissement serait de 178% pour notre port de référence standard. Un bon exemple est un port en Italie, qui déploie déjà ces types de technologies intelligentes, en tirant parti des technologies 5G pour améliorer l'échange d'informations en temps réel entre les acteurs du processus de terminal du port. Ces applications ont le potentiel de réduire les émissions de CO2 de 8,2% pour une opération de terminal. Au-delà des facteurs environnementaux critiques tels que le climat, le port a également généré de nombreux avantages économiques, notamment une réduction des coûts d'exploitation, de la consommation de carburant et des heures de travail des machines, ainsi que des taux de vitesse de fonctionnement accrus (grâce à l'amélioration des processus).