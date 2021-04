Madagascar: Reboisement - Triple événement pour la FNCLM

Le 20 mars dernier était à marquer d'une pierre blanche pour la Fédération Nationale des Clubs Lions et Leos de Madagascar (FNCLM ), qui a fait de cette journée un triple événement, car il s'agissait non seulement d'une journée reboisement, mais également celle du 15e anniversaire de la FNCLM, et non moins... journée mondiale du bonheur !

C'était alors à Kianja Nord, du côté de Behenjy, que les membres de la Fédération se sont donné rendez-vous pour mettre en terre 2000 jeunes plants d'acacias et de hêtres. Une journée reboisement placée sous le thème « Soyons engagés pour l'avenir », et à laquelle ont également participé les élèves du Fokontany Kianja Nord et des environs de Behenjy. Et pour joindre l'utile à l'agréable, la journée a revêtu d'une atmosphère festive avec la célébration des 15 ans de la FNCLM. Les responsables Lions et Leos ont procédé à la remise de récompenses aux membres assidus, et ont distribué des friandises et des vivres aux élèves et enfants présents.

On notera la participation de plusieurs artistes et diverses animations. Le tout, dans le respect des mesures barrières face à l'épidémie.

La lecture du message de la présidente de la FNCLM, Trivico Ranaivo Pâquerette, retenue à l'extérieur du pays, a rappelé l'importance des actions menées par la Fédération, en faveur des vulnérables, et au service de l'environnement. « Il reste beaucoup à faire », a-t-elle souligné, non sans rappeler la situation de 2020. Une année éprouvante et particulièrement compliquée pour tous, des situations difficiles pour les uns et les autres. Une situation semble, malheureusement, perdurer jusqu'à aujourd'hui.