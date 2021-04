Madagascar: Université de Barikadimy - Les étudiants de nouveau en grève

Alors que la région Atsinanana fait face à la deuxième vague du Coronavirus, la ville de Toamasina est rattrapée par la grève. Hier, des centaines d'étudiants de l'université de Toamasina ont manifesté près du campus de Barikadimy pour réclamer le paiement des bourses d'études et des allocations d'équipement. La route nationale 2 a été barricadée, des pneus incendiés. Les étudiants ont exprimé leur colère et n'apprécient pas le « retard du paiement » des allocations d'études.

Tard dans la soirée d'hier, la présidence de l'université a publié un communiqué pour tenter d'apaiser les tensions et déclare que « le paiement des 4 mois de bourses et de l'équipement pour les dossiers concernés par les réclamations est fixé au samedi 10 avril ». Une déclaration faite visiblement in extremis par les dirigeants du campus afin d'éviter tout autre débordement. Selon l'université de Toamasina, les caisses de Paositra Malagasy assureront ainsi le paiement.

La ville de Toamasina est en pleine lutte contre la propagation du nouveau variant de la Covid-19 et a déjà fait parler d'elle lundi dernier, dans le cadre de la célébration des fêtes de Pâques. Une foule a assiégé le centre-ville et sa célèbre plage, alors que les regroupements sont fortement déconseillés par l'Etat qui vient, non seulement de fermer la région Atsinanana, mais aussi de décréter l'Etat d'urgence sanitaire sur tout le territoire national. Hier encore, la manifestation estudiantine n'a pas respecté l'interdiction de rassemblement de plus de cent personnes dans la ville.