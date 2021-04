Tunisie: News | La dernière saison de Khazri chez les Verts

Le salaire mirobolant de Wahbi Khazri plomberait les finances de l'AS Saint-Etienne.

Titulaire au sein du onze de Saint-Etienne, la décision de s'en séparer est maintenu par son club employeur. L'international tunisien est toujours inscrit sur la liste des joueurs partants, alors qu'il s'est montré décisif récemment face à Angers et Nîmes. Buteur à deux reprises en un laps de temps, Khazri reste néanmoins transférable, comme l'a mentionné le coach Claude Puel.

Un air de déjà-vu pour le natif d'Ajaccio, sachant qu'il a été déjà poussé vers la porte de sortie lors des derniers mercatos (hivernal et estival). Rappelons que l'hiver dernier, Khazri avait été l'objet d'offres de la part notamment du club qatari d'Al-Khor. Maintenant, c'est le traitement financier du joueur qui a poussé les tenants du club stéphanois à se montrer inflexibles sur le sujet.

Khazri touche 290.000 euros bruts mensuels, un salaire qui plombe les finances du club français. Verra-t-on Khazri évoluer sur le terrain du stade Geoffroy-Guichard, la saison prochaine ? Vraisemblablement, l'aventure de l'international tunisien du côté du chaudron touche à sa fin.

La réserve de l'ESS contre le CA rejetée

La Ligue a récemment rejeté l'évocation des Etoilés contre le Club Africain. Le club phare du Sahel avait émis une réserve à l'encontre de Zouhaïer Dhaouadi, Skander Laâbidi et le dirigeant Makram Abrougui, stipulant que ce trio n'a pas payé les amendes qui leur avaient été infligées.

Pour Madjer, EST-MCA se jouera sans calculs

Rabah Madjer, ancien taulier du C Porto et des Fennecs, reconverti en entraîneur par la suite, a récemment abordé le choc d'aujourd'hui entre l'Espérance Sportive de Tunis et MC Alger, dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupe de la C1. Pour l'ex-coach de la sélection d'Algérie, d'Al Wakrah et d'Al Rayyan FC, il ne fait aucun doute que le match sera résolument tourné vers l'offensive de part et d'autre. Pas de crainte donc à avoir sur un éventuel arrangement entre les deux clubs, conclu Madjer.

Ligue 2 : trois stades retenus pour les play-offs

Les play-offs de la L2 se dérouleront à El Menzah, Hammam-Lif et Soliman. Tous les matches de cette joute débuteront à 13h30, avec trois journées qui s'étaleront du 17 au 25 avril. Rappelons que EGSG, l'ESD, le COM, le CSHL, l'ASG, l'ESHS, l'ESZ et le SSS sont en lice pour l'accession en Ligue 1.