Afrique: Covid-19 - Sept nouveaux cas positifs au cours des dernières 24 heures

communiqué de presse

Au cours des dernières 24 heures, sept nouveaux cas positifs de la COVID-19 ont été détectés, a annoncé le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, cet après-midi, lors de la conférence de presse quotidienne du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis.

Il a indiqué que cinq cas positifs ont été détectés dans des centres de quarantaine, un autre cas concerne un personnel travaillant dans la salle d'isolement de l'hôpital de Rose-Belle, et le dernier cas est un patient qui était déjà admis dans un centre de quarantaine et était en contact avec un patient en radiothérapie.

Le ministre a également annoncé le décès d'un patient sous dialyse admis à l'hôpital de Souillac et a exprimé ses condoléances à la famille du défunt.

En ce qui concerne les patients sous dialyse admis dans les centres de quarantaine, le ministre a souligné que toute assistance médicale nécessaire leur est fournie. Il a fait ressortir que leur état de santé fragile les rend vulnérables à d'autres complications de santé.

Parlant des patients sous traitement, le ministre de la Santé et du Bien-être a précisé que deux sont sous ventilation à l'hôpital de Souillac et au New ENT Hospital, et deux autres sont sous oxygène. Ils sont dans un état grave mais stable. Tous les soins médicaux nécessaires leur sont fournis.

De plus, Dr Kailesh Jagutpal a exhorté tous les chefs de section des établissements de santé à veiller à ce que les membres du personnel respectent les mesures sanitaires strictes et prennent les précautions nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions.

A cet égard, le ministère s'est assuré que les membres du personnel de santé bénéficient d'une formation, et que les équipements de protection requis leur ont été remis, a informé le ministre.

Nombre de cas de COVID-19 et tests PCR effectués

Depuis le 5 mars 2021 à ce jour, les cas positifs ont été identifiés comme suit : 414 cas grâce à l'exercice de Contact Tracing et dans les centres de dépistage de COVID-19 ; 109 dans des centres de quarantaine ; et 35 à travers des tests aléatoires. À ce jour, 160 patients considérés comme guéris ont pu rentrer chez eux et le nombre de cas locaux actifs s'élève à 391.

Quelque 1,672 tests PCR ont été réalisés au cours des dernières 24 heures, dont 360 tests à travers l'exercice de contact tracing et environ 702 tests à travers des tests aléatoires dans des régions spécifiques du pays, à savoir Curepipe, Floréal, Souillac, Beau-Bassin, et Mahébourg, qui sont tous révélés négatifs, et 610 dans les centres de dépistage de la COVID-19.

Il y a actuellement 2,231 personnes dans les centres de quarantaine.