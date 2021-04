Angola: Le Président de la République adresse ses condoléances à la reine Isabel II

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a adressé vendredi un message de condoléances à la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Isabel II, pour le décès de son mari, le prince Philip Mountbatten, duc d'Édimbourg.

Dans ce message, le Chef de l'État angolais présente, au nom du peuple angolais et en son nom propre, ses condoléances les plus émues.

«En ce moment triste, je veux rappeler la trajectoire de près d'un siècle au cours de laquelle le prince Philip a été témoin, pendant cette période, des grands événements de l'humanité», a écrit le Président João Lourenço dans son message.

Le prince Philip Mountbatten, duc d'Édimbourg, est décédé jeudi à l'âge de 99 ans. Jusqu'à présent, les causes de sa mort n'ont pas été révélées, mais on sait que, récemment, le duc était malade et, par conséquent, hospitalisé pendant 28 jours.

