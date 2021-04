Guinée: Le ministre d'Etat Aboubacar Sylla rencontre les recteurs et directeurs généraux des Institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et les centres de documentation et d'Information

Ce vendredi 09 Avril 2021, la salle de conférence du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a servi de cadre au Conseil de cabinet élargi aux Institutions d'Enseignement Supérieur (IES) et Institutions de Recherche Scientifique (IRS) ainsi que les Centres de Documentation et d'information (CDI).

Sous la présidence du Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Aboubacar SYLLA, la rencontre s'est tenue en présence des membres du cabinet du MESRS, de la Conférence des Recteurs et Directeurs généraux (CRDG), du Conseil des Directeurs des Institutions de Recherche Scientifique et Centres de Documentation et les responsables de projets au sein du MESRS.

A l'entame de la rencontre, Monsieur le Ministre d'État a tout d'abord commencé par saluer et remercier l'ensemble des participants pour leur disponibilité, prouvant ainsi à suffisance leur engagement pour le développement du sous secteur de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ensuite, il a indiqué que ce conseil, organisé pour la première fois depuis sa nomination, est une prise de contact avec les Responsables des IES, IRS et CDI du pays.

Conformément à l'ordre du jour préétabli, plusieurs questions ont été débatues à savoir la problématique de l'accès à l'Enseignement Supérieur, la formation payante, le bilan 2020 des Institutions de Recherche Scientifique et Centres de Documentation, de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité, ainsi que le ProDEG, les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et le Projet INDIGO etc.

Au cours de cette rencontre, plusieurs présentations suivies de débats ont été animées notamment par la Conférence des Recteurs et Directeurs Généraux des IES, la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur, la Direction Générale de la Recherche Scientifique, le Secrétaire Executif de l'Autorité Nationale d'Assurance Qualité, ainsi que le Conseiller à l'Enseignement Supérieur, la Directrice des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et le Responsable du Projet INDIGO. Ces échanges qui ont duré plus de 4h ont permis de mener un débat et un dialogue franc avec les acteurs du système.

À travers cette rencontre, le Ministre d'Etat Aboubacar SYLLA a rappelé son engagement à s'inscrire dans la dynamique de la poursuite des projets énumérés dont entre autres la mise en œuvre du programme de formation des formateurs, la régularisation du cadre de travail et d'enseignement dans les IES, la mise en place des Conseils d'Administration, etc. Il entend surtout mener plus d'actions pour la rationalisation des programmes offerts dans les IES afin contribuer à la qualification du système de l'Enseignement Supérieur en Guinée.

Avant de lever la séance, le Ministre d'État Aboubacar SYLLA a remercié l'ensemble des participants pour le temps consacré aux échanges fructueux et a invité les uns et les autres à poursuivre les réflexions en vue d'améliorer les politiques nationales de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique en Guinée.

Le Service Communication et Relations Publiques/MESRS