Afrique du Nord: Le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités envers le peuple Sahraoui

BIR LAHLOU (TERRITOIRES SAHRAOUIS LIBERES)- Le ministère sahraoui des Affaires étrangères (MAE) a indiqué vendredi qu'il était grand temps pour le Royaume du Maroc d'opter pour la paix avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et ses voisins, appelant le Conseil de sécurité à ne pas se soustraire à ses responsabilités vis-à-vis du peuple sahraoui, a affirmé l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le MAE sahraoui a indiqué vendredi dans un communiqué que "le Maroc, soutenu par la France, tente depuis trois décennies d'enterrer l'accord de paix de 1991 conclu avec le Polisario portant organisation d'un référendum d'autodétermination".

"L'accord de paix signé entre les deux parties et entériné par le Conseil de sécurité, stipule en ses articles 5 et 6 que le référendum d'autodétermination constitue une solution consensuelle, pratique et réelle, mais garantit le consentement du Peuple sahraoui et de la communauté internationale", précise la même source.

Le ministère sahraoui des Affaires étrangères a rappelé de nouveau, au Conseil de sécurité, la responsabilité de ce dernier à l'égard de la cause sahraouie et de son peuple, affirmant dans le communiqué que "la reprise de la guerre depuis le 13 novembre écoulé, est une conséquence naturelle induite par le manquement marocain à l'accord entre les deux partis et les violations continues par l'Etat d'occupation et met le Conseil de sécurité devant des responsabilités, étant donné qu'il est, en sus de l'Union africaine (UA), le garant de l'application de cet Accord".

"Il n'est ni de droit ni même juste de pénaliser le peuple sahraoui, de le priver de jouir de la liberté et de ses droits irrévocables et d'avoir un siège parmi les peuples et les Nations, après 30 années de coopération efficace et positive avec les Nations unies, dans le cadre de ses responsabilités et de ses efforts visant à décoloniser le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique", a indiqué le ministère sahraoui dans le communiqué.

"La consolidation de la souveraineté de la République sahraouie, en occupant sa place naturelle au sein des Nations unies, après 30 années de sa présence efficace et responsable en tant que membre fondateur de l'UA, s'impose désormais comme une riposte à la position de l'occupant marocain qui rejette le référendum d'autodétermination et une condition nécessaire à la garantie d'une paix juste et définitive qui réunit toutes les conditions de stabilité, de complémentarité et de sécurité dans la région".

Le ministère sahraoui a condamné " le silence sur la poursuite de l'expansion et de l'agression marocaine ainsi que la connivence avec la volonté de Rabat de changer les frontières internationales reconnues, qui est une cause de la guerre et de l'instabilité dans la région du Nord-ouest de l'Afrique et la seule embûche devant la complémentarité économique, la coopération et la croissance".

Pour le ministère sahraoui, " Si Hassan II avait conclu, après 16 années de guerre destructrice et de confrontations diplomatiques, que le Maroc ne peut réaliser une victoire militaire et diplomatique dans la guerre, son successeur Mohamed VI et son équipe ont pris la direction inverse".

Le ministère sahraoui des Affaires étrangères estime que " le Royaume marocain doit cesser d'exporter ses crises internes et de fabriquer de faux ennemis dans le but de gagner du temps, dans des tentatives voués à l'échec, lesquelles visent à légitimer l'occupation, d'autant que le prix de ceci ne mène qu'à plus de pauvreté, d'ignorance, de sous-développement et de privation au Maroc".