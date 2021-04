Sénégal: Elections locales au plus tard en janvier 2022 - Macky face aux maires de benno, ce dimanche

L'Assemblée générale de l'Association des maires du Sénégal (AMS) devrait se tenir en mode «fast track», ce dimanche 11 avril à partir de 9 heures. Et pour cause, les autres édiles de villes devraient quitter le Grand Théâtre pour une autre rencontre entre le Chef de l'Etat et ses «maires».

C'est reparti pour la reconquête des collectivités territoriales ! La coalition au pouvoir (Benno Bokk Yaakar) sonne déjà la mobilisation en profitant de l'assemblée générale des l'Association des maires du Sénégal (AMS) qui est convoquée demain dimanche 11 avril au Grand Théâtre, à partir de 9 heures, par son président, Aliou Sall pour rencontrer leur Chef, le président de la République, Macky Sall. Selon des sources dignes de foi, le patron de la coalition Benno Bokk Yaakar va rencontrer «ses» maires dans la soirée au Grand Théâtre. Pour rappel, sur les 602 collectivités locales, l'Alliance pour la République plus de 500 mairies.

L'AMS DANS LA DECHE ?

La crise économique qui frappe le monde n'épargne pas l'Association des maires du Sénégal. En témoigne la note que le président Aliou Sall a envoyé à ses pairs en leur faisant comprendre qu'ils auront droit à des remboursements de transport, certes ! Toutefois, ils ne seront pas hébergés comme c'était le cas, jadis ! «(... ) Je viens réitérer la convocation de tous les maires du Sénégal à l'Assemblée générale de l'AMS prévue le dimanche 11 avril 2021 à 9 heures au Grand Théâtre de Dakar.

Le transport des participants est remboursé à hauteur de 100.000 F CFA pour les maires des régions de Saint Louis, Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sedhiou et Ziguinchor ; 80.000 F CFA pour les maires des régions de Louga et Kaffrine ; 70.000 francs pour les maires des régions de Kaolack, Fatick et Diourbel ; 60.000 F CFA pour les maires de la région de Thiès et 50.000 F CFA pour les maires de la région de Dakar. Le déjeuner sera servi à l'ensemble des maires ainsi qu'à leurs chauffeurs», lit-on sur la note dont Sud Quotidien a reçue copie.

Toutefois, s'est empressé de préciser le frère du Chef de l'Etat, «compte tenu des contraintes budgétaires il ne sera pas possible, cette fois-ci, de prendre en charge l'hébergement». Et d'ajouter «J'attire aussi l'attention sur la nécessité de venir à l'heure car, l'ordre du jour est assez long et il faudra libérer la salle pour laisser la place à l'Assemblée Générale des Élus de Benno prévue le même jour, à la même adresse, à partir de 15 heures».