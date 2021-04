Sénégal: Covid-19 / Bilan vendredi 9 avril - 1 décès, 70 nouvelles contaminations, 21 cas graves

Dans son bilan quotidien d'hier, vendredi 09 avril sur l'évolution de la covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a déclaré 73 nouvelles infections sur 1441 tests réalisés, soit un taux de positivité de 4,48 %, 1 nouveau décès, 21 cas graves admis en réanimation et 61 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Les nouveaux cas positifs sont constitués de 25 cas contacts suivis par les services sanitaires et 45 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Dakar 24 cas dont : 3 aux Parcelles Assainies et Rufisque, 2 aux Almadies, 1 à Amitié-3, Bopp, Guédiawaye, HLM Fass, Keur Massar, Liberté 6, Liberté 4, Mamelles, Malika, Mermoz, Ouakam, Plateau, Thiaroye, Yoff et Sacré Cœur.

Dans les autres régions, 21 cas ont été confirmés dont 6 à Thiès, 2 à Kolda et Tamba et 1 à Dioffior, Foundiougne, Kanel, Khombole, Linguère, Matam, Mbour, Mékhé, Saly, Tivaouane et Vélingara. A ce jour, 39307 cas on été déclarés positifs dont 38031 guéris, 1071 décédés et donc 201 sous traitement. Ce Jeudi 08 avril 2021, 7326 personnes ont été vaccinées. Ce qui porte le nombre total de personnes vaccinées au Sénégal a 334236.