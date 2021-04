Algérie: Une conférence sur la transition énergétique durable et innovante lundi et mardi prochains

Alger — Le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables organise, lundi et mardi prochains, en collaboration avec le Programme des Nations-Unies pour le Développement en Algérie (PNUD), une conférence sur la transition énergétique durable et innovante, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Cet évènement, qui s'inscrit dans le cadre des journées de l'innovation du PNUD, sera intitulé "Innovation Days 2021 : vers une transition énergétique durable et innovante" et aura lieu au Centre international des conférences (CIC), Abdelatif Rahal, précise le communiqué.

Il réunira plusieurs acteurs, notamment, des représentants de différents départements ministériels, du secteur économique public et privé, d'agences nationales spécialisées, telles que l'Agence nationale de promotion et de rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), de la société civile, du secteur de la recherche et de l'innovation, comme le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), du Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique (CRTSE) et du Centre de recherche en biotechnologie (CRBT), ainsi que des clubs scientifiques.

Le PNUD apportera, par ailleurs, une expertise internationale pour exposer des expériences et bonnes pratiques internationales en la matière, explique le communiqué.

La conférence s'articulera autour du thème central de la transition énergétique et plus particulièrement sur la stratégie du gouvernement d'ici 2030, relative au programme national de développement des énergies renouvelables correspondant, ainsi que les conditions nécessaires à leurs accélérations, leurs rôles dans la relance et la diversification économique et enfin l'émergence d'un tissu d'entreprises et la création d'emplois "verts", dans le cadre du développement économique et social du pays.

Cette rencontre constitue "une excellente opportunité et l'occasion idoine" pour les représentants des différents secteurs d'échanger leurs expériences et leurs points de vue par rapport aux domaines ciblés et ce, à travers les panels et ateliers, prévus à cet effet.

Deux panels seront organisés à l'occasion, avec comme thème : "Développement des énergies renouvelables et efficacité énergétique", pour le premier, et " Innovation, technologie et création de richesses dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique", pour le second.

L'évènement verra également l'organisation de plusieurs ateliers qui auront pour thème : "Développement et promotion des énergies renouvelables en Algérie", "Développement et promotion de l'efficacité énergétique en Algérie", "Recherche et développement, formation et viviers locaux de l'innovation dans les des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique", et "Responsabilité sociétale et employabilité", ajoute le communiqué.