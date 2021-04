Sénégal: Ligue 1 (13ème journée) - L'As Douanes, GF et Diambars en lutte pour le fauteuil

Le championnat national Ligue 1 aborde ce week-end sa 13e journée. Après le report de la rencontre entre l'As Pikine et le leader Teungueth FC, l'As Douanes, Génération Foot et Diambars, au coude à coude au classement vont livrer un duel à distance pour déloger les Rufisquois et s'emparer provisoirement de la première place de la ligue 1.

Avec le report du match AS Pikine-Teungueth FC pour les besoins de compétitions africaines, la 13e journée de Ligue 1 qui démarre ce samedi 10 avril, ouvre grandement la voie à la place leader. Trois équipes seront à l'affût pour s'emparer de la première place occupée par le club rufisquois. Il s'agit de l'As Douanes, de Génération Foot et de Diambars au coude à coude au classement. Avec le même nombre de points que le leader, l'As Douane, actuel dauphin (21 points) avec un match en retard, rendra visite au Casa Sports (7e, 15 points). Un déplacement qui s'annonce plus ardue pour des Gabelous. Au stade Aline Sitoe, ils feront face à des Ziguinchorois très attendus à domicile et à cœur de redonner le sourire à leurs supporters après deux défaites successives. Les Gabelous auront au même moment un œil sur Génération Foot (3e ; 20 pts).

Les Académiciens reçoivent le Ndiambour de Louga (11e, 12 points). Une occasion pour renouer avec un précieux succès après trois matchs nuls en autant de journées. L'équipe de Diambars ne se laissera pas conter. En déplacement pour affronter le CNEPS Excellence (8e, 15 pts), les pensionnaires du centre de Saly aura l'objectif d'engranger un résultat positif et de coiffer ses concurrents directs à la première place. Pour les autres duels de la journée, le Stade de Mbour (5e, 15 points) voudra rester sur sa lancée de sa probante victoire contre Niary Tally en Coupe de la Ligue, pour enchainer et rester en contact avec les équipes de tête.

Les Stadistes reçoivent l'Us Gorée, première équipe relégable (13 points). La 13e journée s'ouvre ce samedi par le duel qui opposera au stade Alassane Djigo, le Dakar Sacré-Cœur (10e, 13 pts) qui accueille Mbour PC (12e, 11 pts).

PROGRAMME

SAMEDI 10 AVRIL 2021

Stade Alassane Djigo

17 h 00 : DSC- Mbour PC

DIMANCHE 11 AVRIL 2021

Stade Djibril Diagne

17 h 00 Génération-Ndiambour

Stade Lat Dior

17 h 00 : CNEPS -Diambars

Stade Aline Sitoé Diatta

17 h 00 Casa Sports- As Douanes

Stade Massène Sène

Stade Mbour-US Gorée

17 h 00 : AS Pikine / Teungueth FC

remis NGB-Jaraaf : (reporté)