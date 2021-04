Burkina Faso: Mohamed Lamine Ouattara - L'ambitieux "Bombardier" burkinabé !

Mohamed Lamine Ouattara est actuellement l'un des joueurs les plus suivis du championnat burkinabé. Surnommé "Bombardier", l'attaquant de Sonabel démontre depuis quelques saisons, une efficacité intéressante.

Formé à l'académie d'Africa Sports d'Abidjan, Mohamed Lamine Ouattara est aujourd'hui l'un des attaquants les plus efficaces (15 buts et 4 passes décisives en 19 rencontres cette saison). « Momo » est impliqué dans 19 des 34 buts soit plus de la moitié des buts de son club cette saison avec à la clé six (6) doublés. De quoi attirer les convoitises de grands clubs du continent et en dehors.

"Beaucoup de clubs des pays du Golfe et du Maghreb m'observent, notamment Al-Alhy en Egypte et des clubs d'Algérie, de Tunisie et d'Iran" a-t-il indiqué à 90min.com

Mais malgré ces convoitises, le jeune attaquant veut s'inspirer du parcours européen de son idole, son compatriote Bertrand Traoré.

"La Premier League me fait rêver. L'autre grand rêve c'est le championnat français... Je sais que j'ai le potentiel pour me révéler en Ligue1. Je veux m'inspirer du parcours de mon idole Bertrand Traoré, qui est notamment passé par l'OL. L'idéal serait d'exploser en Ligue 1 et rejoindre un club anglais derrière. Manchester United, ce serait l'objectif ultime" a ajouté le joueur de 22 ans.