Afrique: Classement FIFA - Le Congo perd quatre précieuses places

Les Diables rouges du Congo occupent la 94e place du classement de la Fédération internationale de football et association (Fifa) publié le 7 avril 2021.

L'équipe nationale du Congo de football a beaucoup regressé en deux mois, puisqu'elle a occupé la 90e place, lors du classement du 18 février de l'année en cours. Ces résultats sont consécutifs aux prestations non convainquantes, et leur élimination, le 30 mars, à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), Cameroun 2021.

Au niveau continental, le Sénégal qui reste le pays le mieux placé, depuis plusieurs mois, ne fait plus partie du Top 20 du classement mondial. Ainsi, il n'y a plus d'équipes africaines dans le Top 20 du classement Fifa. Ce pays qui y figurait, ces derniers mois, passe de la 20e à la 22e place, quelques jours après la fin des qualifications pour la prochaine CAN. Les sélections lusophones animent particulièrement cette édition de mars 2021. Les Sénégalais restent cependant les meilleurs représentants de l'Afrique dans ce barème établi mensuellement par la Fifa.

Ils sont suivis par la Tunisie (26e), le Nigeria (32e), l'Algérie (33e), le Maroc (34e), l'Égypte (46e), le Ghana (49e), le Cameroun (55e), le Mali (57e) et la Côte d'Ivoire (59e). Au nombre des pays en forte progression figurent le Cap-Vert (73e) et la Guinée-Bissau (108e), qualifiés pour la CAN 2021. Le Mozambique, en revanche, subit la plus forte dégringolade, passant de la 106e à la 117e place. L'Érythrée, 203e, est l'équipe africaine la moins bien placée.

À noter qu'au niveau mondial le top 5 reste inchangé avec la domination de la Belgique, suivie de la France (2e), du Brésil (3e), de l'Angleterre (4e) et du Portugal (5e).