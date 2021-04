Sénégal: Rapport général 2020 - Le Cese adopte le texte à l'unanimité

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), présidé par Idrissa Seck a clôturé hier, vendredi 9 avril sa première session ordinaire de l'année 2021 qui s'était ouverte le 23 février dernier en visioconférence. Occasion pour les membres d'adopter à l'unanimité le rapport général.

Sur le thème «Inondation et assainissement», le CESE a adopté à l'unanimité le «Rapport général 2020» portant sur la «pandémie de la Covid-19 et ses effets sur le système de santé du Sénégal». Il a par ailleurs donné des réponses «économiques sociales et éducatives» de riposte contre la Covid-19, note un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien.

Par ailleurs, souligne le document : «auparavant, le Président du Conseil économique social et environnemental a conduit la dernière audition de cette première session ordinaire, en présence du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, sur le thème de la saisine présidentielle «Inondation et Assainissement ».

Ensuite, signale la note, «il a également mené jeudi 8 avril 2021, l'avant dernière audition de cette première session ordinaire en présence du ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations Professionnelles et des Relations avec les Institutions, M. Samba Sy et du secrétaire général du ministre de la Jeunesse, Mor Khoudia Gueye sur le thème de la saisine présidentielle «Emigration et Emploi des jeunes ». Pour le premier thème Emigration et Emploi, ajoute le communiqué « les travaux des conseillers économiques, sociaux et environnementaux se sont déroulés au sein de l'inter-commission dirigée par l'Honorable Conseiller Mody Guiro, 2ème Vice-président du CESE, et composée par les quatre commissions suivantes.

Pour le second thème Inondation et Assainissement, informe le communiqué, «les conseillers économiques, sociaux et environnementaux ont travaillé au sein de l'inter-commission dirigée par l'Honorable Conseiller Me Amadou Moustapha Ndiaye, 3ème Vice-président du CESE, et composée par les deux commissions suivantes. Pour ce, on peut citer « la commission de Cadre de vie, de l'Environnement et du Développement durable, la commission du Développement territorial et local », lit-t-on.

Le communiqué a informé que Idrissa Seck a également associé à ses félicitations la présidente, le rapporteur et tous les membres de la commission de synthèse du Rapport général des travaux de 2020 présenté par le rapporteur de ladite commission Madame Marie Bâ, par ailleurs expert-comptable.

