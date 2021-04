Congo-Kinshasa: CAF-C1 - Mazembe et V.Club s'arrêtent en phase des groupes par des succès

Eliminés dès la cinquième journée de la phase des groupes de la C1, Mazembe et V.Club terminent sur des victoires d'honneur.

C'est par des victoires que l'AS V.Club et le TP Mazembe ont achévé la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique. Les deux clubs de la République démocratique du Congo (RDC) étaient déjà éliminés à cette étape de la C1 africaine dès la cinquième journée. Il était donc question de clôturer cette phase des grooupes par un succès pour l'honneur. Le 9 avril au stade TP Mazembe de Lubumbashi, les Corbeaux ont assuré leur troisième position du groupe, en battant Al Hilal Omdurman du Soudan par deux buts à un.

Mohamed Ouatattara à la 18e minute et Isaac Tshibandu à la 76e minute ont inscrit les deux buts des joueurs de Pamphile Mihayo Kazembe, après avoir été menés au score dès la deuxième minute de jeu avec le but matinal de l'attaquant du club de Khartoum, Eid Mugadam. Mazembe quittent donc la compétition, mais pas à la dernière place, avec un total de cinq points glanés en six matchs. Dans l'autre match de ce groupe, CR Belouizdad d'Algérie a créé la surprise en s'imposant face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud à Pretoria par zéro but à deux, grâces aux réalisations d'Amir Sayoud à la 29e minute et Ahmed Gasmi à la 45e minute, malgré une grosse possession de balle des "Brésiliens" d'Afrique du Sud (71 %). Les deux clubs étaient déjà qualifiés dès la cinquième journée et finissent cette phase des groupes avec treize points pour Mamelodi Sundowns et neuf points pour CR Belouizdad.

Au stade des Martyrs de Kinshasa, l'AS V.Club a eu raison d'El Merreikh du Soudan par trois buts à un, avec les buts de Jacques Mangoba à la 9e minute, Fiston Kalala Mayele à la 52e minute et Ricky Tulenge à la 80e minute. Tony Edjomariegwe marquait pour El Merreikh à la 31e minute. Notons que les Dauphins Noirs avaient battu déjà les Soudanais d'El Merreikh au match aller à Khartoum par un cinglant quatre but à un. Dans l'autre match du groupe au Caire en Egypte, Al Ahly a battu Simba SC de Tanzanie par un but à zéro, avec une réalisation de Mohamed Sherif à la 32e minute. Simba SC (treize points) et Al Ahly (onze points) disposaient déjà de leur tickets compostés pour les quarts de finale de la Ligue des champions dès la cinquième journée. V.Club s'arrête donc à cette phase de groupes, occupant la troisième place avec sept points glanés.

La RDC n'a donc plus de représentant en compétitions africaines interclubs de football après l'élimination de Mazembe et V.Club en C1 africaine après une campagne très mitigée. Les deux clubs ont donc le temps pour se recentrer au championnat national afin de décrocher à nouveau le sésame pour les prochaines campagnes continentales des clubs.