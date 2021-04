Mauritanie: Séance de discussion sur le rôle des acteurs médiatiques dans la lutte contre la Covid - 19

Nouakchott — Le ministère de la Santé à Nouakchott, a abrité mercredi, les travaux de la première réunion de réflexion d'une série programmée dans le cadre du plan d'action de la Cellule de Presse et Communication de l'année 2021 sous le thème «Le rôle des acteurs médiatiques dans les efforts de sensibilisation contre Covid - 19 (Prévention, soutien et vaccination).

Les participants à la rencontre ont suivi des présentations sur le rôle joué par les différents médias nationaux dans les efforts de lutte contre la pandémie pour sensibiliser et faire prendre conscience du danger de la pandémie.

Le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Abdallahi Salem Ould Ahmedoua, a affirmé que le choix de ce thème « le rôle des acteurs des médias dans les efforts de sensibilisation contre la pandémie de Covid-19 » montre l'intérêt que les pouvoirs publics accordent à la lutte contre cette pandémie qui a essoufflé le système international de santé, affecté l'économie mondiale et engendré des menaces et des défis aux conséquences imprévisibles.

Une telle situation, dit-il, nécessite les efforts concertés de tous et met les acteurs de la communication et des médias à l'épreuve.

Il a ajouté que cette réunion est une traduction pratique de la communication conjointe entre le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et le ministre secrétaire général de la présidence de la République, sur le renforcement du système d'information publique à travers la création de nouvelles structures et la dynamisation d'autres.

M. Ould Ahmedoua a précisé que le programme de travail de la cellule des responsables en charge de la presse et de la communication pour le reste de l'année prévoit des colloques de réflexion sur divers départements ministériels, des sessions de formation et des discussions entre professionnels publics et privés, dans le but d'accroître l'efficacité des acteurs de la communication gouvernementale en facilitant l'accès des professionnels et des citoyens à des informations documentées sur les programmes mis en œuvre.

Il a expliqué que l'engagement de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, envers le peuple mauritanien à construire un État fort et moderne, constitue le point de départ et la référence constante de l'action du gouvernement pour promouvoir et professionnaliser le service public.

A son tour, la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Ba Yahya, a expliqué que le but de cette rencontre organisée au profit des acteurs du domaine de la communication est de se mobiliser autour des dangers du Covid 19, notamment dans le domaine de la prévention, du parrainage et de l'utilisation des vaccins.

Elle a dit que la Mauritanie, comme les autres pays du monde, a vécu une année pleine d'événements sanitaires, soulignant la faiblesse du système de santé et le manque d'équipements sanitaires lors de l'apparition de la pandémie. Malgré cela, le pays a pu gagner la confiance de tous et gagner la bataille.

Mme Halima Ba Yahya a indiqué que le monde parle aujourd'hui de nouvelles vagues d'épidémie, mais la Mauritanie n'a pas encore enregistré de cas grâce aux efforts concertés et à la coordination entre les différents départements ainsi que le haut degré de vigilance des services concernés. Elle a salué le rôle des médias nationaux au cours des différentes phases de la lutte contre la pandémie, notamment la mobilisation sur les dangers de ce virus, l'importance de l'application des mesures de prévention et la sensibilisation sur les politiques adoptées par le gouvernement et le ministère de la santé pour combattre la pandémie.

Les directeurs généraux des institutions publiques de presse, les conseillers à l'information des ministères de la santé, de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, ainsi qu'un groupe de journalistes ont participé à ce forum.