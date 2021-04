Algérie: Zitouni - Le prochain Parlement appelé à jouer "un véritable rôle" dans la reddition des comptes

Alger — Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a affirmé que le Parlement qui émanera des prochaines législatives doit jouer "un véritable rôle" dans la reddition des comptes, le contrôle et la législation, appelant les militants de sa formation à la mobilisation.

Le prochain parlement "doit jouer un véritable rôle dans la reddition des comptes, le contrôle et la législation, a-t-il déclaré en marge des travaux de la Commission nationale de préparation des prochaines législatives du RND.

Soulignant les attentes de tout un chacun des prochaines législatives pour "un saut qualitatif" en termes d'intégration des compétences et des élites, il a affirmé que le RND "est capable de relever le défi et faire aboutir la prochaine étape électorale grâce à la mobilisation de ses militants".

Le SG du RND a exprimé, à cet effet, le voeu que "la prochaine législature soit une étape de travail et d'abnégation pour la relance et le développement de l'Algérie".

Par ailleurs, il a fait savoir que le Commission s'attèlera, lors de cette dernière rencontre, à "trancher au sujet des dossiers à travers leur adoption avant de les soumettre à l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)", indiquant que le parti a reçu plusieurs dossiers de candidature de militants et autres.

"A ce jour, 1281 dossiers ont été déposés au niveau du parti, dont 69,3% de jeunes âgés de moins de 40 ans, 45% de femmes (531 candidates), 71% d'universitaires (990 dossiers), a-t-il précisé, faisant état de la signatures de 60.000 formulaires et de la validation par l'ANIE de formulaires au niveau de 11 wilayas, dans l'attente de la validation au niveau des wilayas restantes dans les prochaines 48h".

Soulignant que le RND s'est appuyé sur les Commissions locales pour le choix de candidats répondant aux conditions, toutes catégories confondues de la société, loin de toute exclusion, M. Zitouni a estimé que "l'Algérie amorce une nouvelle étape impliquant la mobilisation des compétences nécessaires pour participer aux législatives".

Pour ce qui est du programme du parti, M. Zitouni a précisé qu'il "s'inspire du référentiel novembriste" et "sera un programme réaliste applicable reposant, dans ses plans à court, moyen et long termes, sur des idées efficaces à même de réaliser les objectifs de développement et sortir le pays des accumulations du passé".

Plaidant pour la priorisation des objectifs sur la légifération pour éviter les pratiques anciennes où les projets se trouvaient confrontés à des lois non susceptibles d'application, il a mis en avant l'impératif d'adopter "des programmes cohérents auxquels participent tous les secteurs pour faciliter la réalisation des objectifs".

Evoquant le rôle de son parti dans le prochain Parlement, M. Zitouni a précisé que le RND "appuiera les positions positives du pouvoir et s'opposera à tous ceux qui sont contre l'intérêt supérieur du pays", précisant qu'il compte participer avec des programmes et des compétences au Gouvernement qui en sera issu.

En réponse aux voix qui s'élèvent contre les élections et remettent en cause les institutions de l'Etat, le SG du RND a déclaré que "le renversement d'un quelconque régime exige la participation aux élections pour opérer le changement et non le boycott", ajoutant que "le changement du pouvoir ne veut par dire attenter aux institutions de l'Etat, avec à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP), qui a accompagné le Hirak populaire deux années durant".