Algérie: Khaldi pour la modernisation de la gestion des établissements de jeunesse

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a mis en avant, samedi, à Alger, les impératives modernisations de gestion des établissements de jeunesse et actualisation des programmes pédagogiques qui leur sont destinés afin de se mettre au diapason des développements dans ce domaine.

"Il est temps de procéder à la modernisation des modes de gestion des établissements de jeunesse, en particulier les Maisons de jeunes, et d'en faire, avec la participation des associations de jeunes, des espaces pour consolider le sens de citoyenneté et libérer les énergies", a déclaré M. Khaldi à l'occasion du lancement du Programme national de formation et de renforcement des compétences des cadres et éducateurs de jeunes, en coordination avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

A ce propos M. Khaldi a appelé à "l'association des jeunes à la lutte contre le discours de la haine et de la violence à travers la vulgarisation de la culture de la paix au sein de cette catégorie", qu'il a qualifiée de "vivier de la nation" pour parvenir au développement durable.

S'agissant du Programme national de formation et de renforcement des compétences des cadres et éducateurs de jeunes relevant du secteur, le ministre a indiqué qu'il s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la coopération avec l'UNESCO et vise à consolider les compétences des formateurs, notamment dans le domaine de la revitalisation de la jeunesse, selon les nouvelles approches au niveau international.

Ce programme s'inscrit également, a-t-il poursuivi, dans le cadre de la concrétisation effective du Plan national de la jeunesse (2020-2024), qui considère la jeunesse et la société civile comme "partenaire clé" dans la gestion de la vie publique et politique".

"Remettre le flambeau de la conduite du pays à la jeunesse est prôné par le président de la République en tant que doctrine, érigé par le Gouvernement en pierre angulaire dans la bataille d'édification et de changement, adopté par le ministère de la Jeunesse et des Sports en tant que programme et voie", a-t-il conclu.