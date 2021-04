Algérie/Sahara Occidental: Sahara occidental - La Liga espagnole retire Dakhla occupée d'une vidéo promotionnelle du Clasico

Madrid — La Ligue de Football Professionnel (LFP) en Espagne a retiré la ville sahraouie occupée, Dakhla, de sa vidéo promotionnelle du match opposant le Real Madrid au FC Barcelone prévu samedi, s'excusant du malaise provoqué dans les esprits des Sahraouis.

A quelques heures du début du Clasico, la Ligue de Football Professionnel (LFP) en Espagne a répondu favorable aux réclamations du Front Polisario. La iga espagnole a en effet retiré la ville sahraouie occupée Dakhla, de sa vidéo promotionnelle du match opposant, ce samedi 10 avril au stade Alfredo Di Stéfano, le Real Madrid au FC Barcelone, rapportent des médias locaux.

En réponse à un email de protestation envoyé par le Front Polisario, la LFP a présenté ses "excuses" pour le "malaise qu'aurait causé" la diffusion de la séquence.

"Cela n'a jamais été notre intention. Le Clasico est une célébration du football destinée à unir les gens à travers le monde. Aussi nous avons procédé à la suppression de ces images et nous nous en excusons", écrit la Ligue de Football Professionnel.

Le classico est l'un des rendez-vous sportifs les plus importants au monde. Il est le match le plus regardé et le plus cher qui met en confrontations des grandes stars de football.

Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France.