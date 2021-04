Ile Maurice: Covid-19 - Résultats négatifs pour trois patients dialysés

communiqué de presse

Trois patients dialysés ont été testés négatifs mais un deuxième test sera effectué avant de les considérer comme étant complètement guéris de la COVID-19, a déclaré, ce soir, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, à Port Louis.

Le ministre a fait ressortir que, du 05 mars 2021 à ce jour, les cas positifs ont été identifiés comme suit : 415 cas grâce à l'exercice de contact tracing et à travers les centres de dépistage ; 110 dans des centres de quarantaine ; et 35 suites à des tests aléatoires ciblés. A ce jour, 184 patients au total ont été autorisés à rentrer chez eux et le nombre de cas locaux actifs s'élève à 368.

En outre, il a indiqué que durant les dernières 24 heures, un cas positif a été enregistré dans un centre de quarantaine, alors que 2 190 personnes sont actuellement en quarantaine.

Un total de 1 637 tests PCR ont été effectués hier, a-t-il souligné, dont 681 tests dans le cadre de l'exercice de contact tracing ; environ 404 tests aléatoires ciblés à Floréal, Castel, Mahébourg et Baie du Tombeau ; et 552 dans les centres de dépistage.

Le ministre a fait ressortir que les résultats de 484 tests PCR ont été obtenus et un cas positif a été détecté à Baie du Tombeau. Ce cas positif est lié à une personne en radiothérapie à l'hôpital Victoria. L'enfant, a-t-il précisé, n'a assisté à aucun examen et sa sœur est déjà en quarantaine.

En ce qui concerne les patients sous traitement, un patient est sous ventilation et dans un état stable au New ENT Hospital, et trois patients sont sous oxygène à l'hôpital de Souillac.

Le ministre a ajouté qu'un patient qui était sous ventilation à l'hôpital de Souillac est décédé. Il a aussi présenté ses condoléances à la famille endeuillée.