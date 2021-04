Algérie: Société civile - Bientôt un décret présidentiel portant création d'un Observatoire national

Tlemcen — Le conseiller auprès du président de la République, chargé du Mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane a annoncé, dimanche à Tlemcen, la parution prochaine du décret présidentiel de la création d'un Observatoire national de la société civile, au Journal officiel de la République algérienne (JORA).

M.Berramdane a souligné, dans son allocution lors d'un colloque national sur "Le jeune et la société civile", organisé par le bureau de Tlemcen de l'Académie de la société civile algérienne, au siège du Centre des études andalouses, que "l'Observatoire national de la société civile est un projet effectif notamment après son approbation par le Conseil des ministres", soulignant que sa parution est pour très bientôt au JORA.

L'Observatoire national renforcera le rôle de la société civile et sa promotion en adaptation avec l'environnement et doit servir l'intérêt général, en tant que dispositif réel, pour la formation de la société civile, l'intérêt général, en plus de contribuer à la création d'espaces nécessaires permettant aux membres de la communauté nationale à l'étranger d'adhérer à l'ensemble des projets visant la réalisation du développement social et économique du pays, a-t-il ajouté.

M.Berramdane a affirmé "la volonté politique du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en cohérence avec les aspirations de la société civile algérienne agissante, laquelle est maintes fois exprimée pour lui donner sa place réelle, en tant que partenaire aux côtés des institutions de l'Etat, pour contribuer à l'édification d'un Etat algérien fort".

Il a appelé, par la même, la société civile à participer à la sensibilisation des diverses franges de la société afin de leur éviter les manipulations et les rumeurs qui visent l'instabilité du pays.

Les travaux de ce colloque ont été marqués par deux communications animées par des académiciens de l'université de Tlemcen, la première traitant de la place des jeunes et la société civile dans la nouvelle Constitution et la deuxième a abordé le rôle des organisations de la société civile entre la révision de la nouvelle Constitution et la loi des associations.