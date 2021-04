Algérie: Début de l'opération de RGA à Ghardaia et El-Menaa

Ghardaia — Le recensement général de l'agriculture (RGA) a été lancé officiellement dimanche dans les wilayas pilotes de Ghardaia et El-Meneaa, en présence des autorités locales.

Lors du lancement de l'opération, le wali de Ghardaia, Boualem Amrani, a mis en exergue l'importance de ce recensement pour le développement agricole et rural, et le développement économique en général, comme "outil de gestion et d'analyse devant permettre une meilleure connaissance du tissu agricole et servir de base pour la prise des décisions en matière d'amélioration de la gouvernance des projets et la mise en place de plans agricoles adaptables à chaque espace".

L'opération statistique d'envergure nationale, minutieusement préparée après l'installation d'une commission de suivi technique et opérationnel composée des différents partenaires et structures du secteur, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du secteur agricole 2020-2024, ont expliqué les responsables de la direction de Services agricoles (DSA) de Ghardaia.

L'opération de collecte des données se fera à l'aide de tablettes paramétrées et portera sur le recensement d'une population de près de 22.000 d'agriculteurs exploitant une superficie agricole utile de 72.491 hectares, a précisé le responsable des statistiques à la DSA, Khaled Djebrit.

En termes de logistique liée à la collecte des données, le recensement prévoit la mobilisation d'une quinzaine d'enquêteurs et superviseurs avec des véhicules tout terrain pour leurs déplacements, a-t-on indiqué.

L'application numérique de collecte d'information sur le secteur agricole préconise une utilisation intensive des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans toutes les opérations de recensement telles que l'utilisation de dispositifs de géo-référencement, y compris les systèmes de positionnement global (GPS) et les systèmes d'information géographique (SIG), a expliqué M. Djebrit.

Le RGA est crucial afin de mettre en œuvre une politique de développement agricole et rurale basée sur des données fiables permettant de connaitre le nombre et la taille des exploitations, l'utilisation des terres, les superficies cultivées, l'intensité des cultures, les installations d'irrigation, l'utilisation des intrants agricoles, le cheptel, ainsi que les données démographiques sur les agriculteurs et l'emploi, a-t-il conclu.

Ce dispositif numérique et moderne de recensement agricole a été également testé sur le terrain dans des exploitations agricoles des communes de Bounoura, El-Atteuf, Métlili et SebSeb, a-t-on fait savoir à la DSA.