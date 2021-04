Algérie: Boumzar en visite de travail à In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar

Alger — Le ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Brahim Boumzar, a effectué, samedi, une visite de travail et d'inspection dans les wilayas d'In Guezzam et de Bordj Badji Mokhtar où il a inauguré un nombre de projets sectoriels, indique dimanche un communiqué du ministère.

A l'entame de sa visite à In Guezzam, M. Boumezar, qui était accompagné du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a écouté un exposé présenté par le directeur de wilaya de la Poste et des Télécommunications concernant la situation du secteur dans cette wilaya.

La wilaya de In Guezzam qui dispose de deux (2) bureaux de poste (un bureau pour 15.969 habitants), compte renforcer son réseau postal en dotant la commune d'In Guezzam d'un bureau de poste qui sera la recette principale de la wilaya, outre celui prévu dans la commune de Tin Zaouatine et dont les travaux ont été lancés récemment.

Concernant le domaine des télécommunications et dans le cadre de la modernisation des infrastructures du réseau cellulaire, un total de 800 Km de fibres optiques ont été posés à travers les deux communes de la wilaya, outre l'installation de 5 appareils de la nouvelle technologie (MSAN), qui garantit un service de qualité du téléphone cellulaire et d'Internet, sachant que le nombre d'abonnés du téléphone fixe toutes formules confondues est de 2.934 abonnés, outre les 2.434 abonnés à Internet avec les mêmes formules.

Concernant le raccordement des entreprises et administrations publiques à la technique de la fibre optique, dans le cadre de l'amélioration du service public en termes de célérité, qualité et durabilité, cinq annexes communales ont été raccordées ces dernières années à la fibre optique haut débit pour une exploitation optimale de cette technique moderne qui assure le service du "Guichet unique" au profit des citoyens de la wilaya.

Au siège de la wilaya, M. Boumzar a marqué une halte à la station de la 4e génération de téléphonie mobile de l'opérateur "Mobilis" qui permettra d'assurer une couverture téléphonique aux habitants des quartiers voisins qui pourront bénéficier des services internet et des Technologies de l'Information et de la communication (TIC).

Sur place, le ministre a écouté un exposé sur la fiche technique d'une autre station qui a été réalisée par le même opérateur au niveau de la RN 01 reliant Tamanrasset à In Guezam pour garantir une couverture téléphonique sur l'un des axes de la route frontalière.

A la dernière station de la visite, Boumzar a inspecté le Point kilométrique (0) frontalier de la fibre optique près des frontières algéro-nigérianes où il a rappelé que l'Algérie a parachevé la réalisation du grand projet du réseau de la fibre optique reliant Alger aux frontières sud avec le Niger, ce qui a permis d'atteindre ses objectifs inscrits dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD).

A Bordj Badji Mokhtar, M. Boumzar a écouté un exposé sur la situation du secteur dans la wilaya qui compte quatrebureaux de poste et un centre de distribution du courrier, à raison d'un bureau de poste pour 7974 habitants, soit une moyenne d'un guichet pour 2454 habitants.

Le réseau postal de la wilaya sera doté de deux autres bureaux de poste au niveau des communes de Bordj Badji Mokhtar et Timiaouine financés dans le cadre du Fond du service universel de la poste et des télécommunications.

Au volet des télécommunications et dans le cadre de la modernisation des infrastructures du réseau téléphonique, 440 km de fibres optiques ont été posés à travers les deux communes de la wilaya et quatre nouveaux appareils technologiques (MSAN) ont été installés pour garantir un service de téléphonie fixe et d'internet de qualité.

La wilaya de Bordj Badji Mokhtar dispose de quatre stations de 4e génération (G LTE 4) d'une capacité de 2400 accès qui ont permis à 2.343 abonnés de bénéficier des services de la téléphonie et d'accéder au réseau internet.

Dans cette wilaya, le ministre a supervisé la mise en service d'une station de téléphonie mobile G/3G4 de l'opérateur Mobilis, qui assurera une couverture téléphonique aux habitants des quartiers limitrophes et leur permettra de bénéficier des services internet et des TIC.