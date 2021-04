Algérie: Gestion des risques bancaires - Une convention de coopération entre l'ENSSEA et l'IFB

Alger — Une convention de coopération a été signée, dimanche à Alger, entre l'Ecole Nationale Supérieure de statistique et d'économie Appliquée (ENSSEA) et l'Institut de la Formation Bancaire (IFB) ayant pour objet le lancement d'un programme de formation en vue de l'obtention du diplôme de Post Graduation Spécialisée en mesure et gestion des risques bancaires - PGS MGRB.

La convention a été signée par Malek Othman, DG de l'IFB et Ahmed Zekan, DG de l'ENSSEA.

Intervenant à cette occasion, M. Malek a précisé que cette convention se veut "un trait d'union entre le volet pratique et académique", faisant savoir qu'elle est dédiée à la formation des cadres banquiers leurs permettant d'obtenir le PGS MGRB.

La formation permet aux cadres banquiers de se spécialiser dans la maîtrise des fondamentaux et des techniques de mesure et de gestion des risques d'une Banque commerciale.

De son côté, M. Zekan a mis l'accent sur l'importance du lien Université-secteur économique pour la formation des spécialistes dans la finance, notamment en terme de techniques de mesure et de gestion des risques.

L'idée de création de cette formation est née des besoins exprimés par la place en matière de spécialistes et d'experts en Banque et en finance et particulièrement en gestion des risques bancaires, ont affirmé les organisateurs, soulignant que la formation concilie entre les exigences académiques et les besoins professionnels et opérationnels du métier fondamental de Risque bancaire.