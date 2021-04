Algérie: Djamaa El Djazair ouvert pour l'accomplissement des prières à l'exception d'El-Isha et Taraouih

Alger — Djamaa El Djazair restera ouvert pour l'accomplissement des prières lors du mois sacré du ramadhan, à l'exception d'El-Isha et Taraouih, indique un communiqué des services de la wilaya d'Alger.

"En prévision du mois sacré du ramadhan et suite à la décision de la Commission ministérielle de la Fetwa relative à l'ouverture des mosquées concernées par la prière du vendredi et les cinq prières pour l'accomplissement des Taraouih, le wali d'Alger tient à informer l'ensemble des citoyens d'Alger que les toutes les mosquées concernées par la prières du vendredi et les cinq prières devront être ouvertes pour l'accomplissement des Taraouih, et ce, conformément aux recommandations de la Commission ministérielle de la Fetwa relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs", précise le communiqué.

Concernant Djamaa El Djazair, le communiqué a noté que "la mosquée restera ouverte pour l'accomplissement des prières à l'exception d'El-Isha et Taraouih", et ce, dans le cadre de "la prévention de la pandémie du covid-19, la lutte contre sa propagation et la préservation de la santé du citoyen", rappelant l'impératif "respect de tous les protocoles sanitaires accompagnant l'ouverture des mosquées et l'accomplissement des Taraouih".