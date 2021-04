Maroc: Midelt - Signature de quatre accords en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de valorisation des Ksours

Midelt — Quatre accords de partenariat en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de valorisation des Ksour et Kasbah ont été signés, samedi à Midelt, en présence de la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Nezha Bouchareb.

Conclus en présence aussi du gouverneur de la province de Midelt, Mustapha Ennouhi, ces accords ont été signés dans le cadre d'une rencontre destinée à la présentation de l'état d'avancement des projets réalisés par le ministère de tutelle au niveau provincial, dans les domaines de l'habitat, de l'urbanisme et de valorisation durable des Ksour et Kasbah.

Il s'agit de trois accords de partenariat et de financement portant sur le programme de mise à niveau urbaine de la ville de Midelt dans le cadre de la politique de la ville (deuxième tranche 2020-2022), le parachèvement du programme de restauration du Ksar Zaouiat Sidi Hamza et le financement et la réalisation de l'étude du plan d'aménagement du centre de la commune territoriale de Boumia.

Un quatrième accord de partenariat a été signé portant sur l'assistance technique et architecturale dans le monde rural au niveau de la province de Midelt.

L'accord de partenariat et de financement du programme de mise à niveau urbaine de la ville de Midelt (deuxième tranche 2020-2022) a été conclu entre le ministère l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, la province de Midelt, ainsi que le conseil provincial et la commune de Midelt.

D'une valeur totale de 67,87 millions de Dh, le projet objet de cet accord porte notamment sur la restructuration des quartiers sous-équipés de la ville, l'aménagement des jardins et des places publiques, ainsi que le renforcement et la mise à niveau des équipements de base.

La convention portant sur le parachèvement du programme de restauration de Ksar Zaouiat Sidi Hamza a été conclu entre l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier (ANDZOA), le conseil provincial de Midelt, la commune territoriale de Sidi Hamza et le Programme de valorisation durable des Ksour et Kasbah.

Elle a pour objet la restauration et l'aménagement de Ksar Zaouiat Sidi Hamza et de ses environs, la préservation du patrimoine culturel et civilisationnel de la province et l'amélioration des conditions de vie de la population locale.

L'accord de financement et de réalisation de l'étude du plan d'aménagement du centre de la commune de Boumia a été signé entre la province de Midelt, l'Agence urbaine Errachidia-Midelt et la commune territoriale de Boumia.

Il a pour but d'accompagner le développement urbanistique que connait le centre de Boumia, promouvoir le secteur de la construction et de l'habitat dans cette commune, ainsi que de résoudre les problèmes constatés dans ces domaines.

L'accord sur l'assistance technique et architecturale dans le monde rural au niveau de la province de Midelt été conclu entre la province de Midelt, le conseil provincial et la commune de Midelt, l'Agence urbaine Errachidia-Midelt et le Conseil régional de l'ordre des architectes Fès-Meknès-Zone Meknès, El Hajeb, Ifrane, Khénifra, Midelt et Errachidia.

Il concerne le financement des plans d'urbanisme et topographiques, ainsi que l'accompagnement en matière d'octroi des autorisations et certificats nécessaires dans ce domaine.