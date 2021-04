Maroc: Province de Midelt - Mme Bouchareb s'enquiert de projets d'urbanisme et de valorisation des Ksour

Midelt — La ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Nezha Bouchareb, a effectué, samedi, une visite de terrain dans la province de Midelt durant laquelle elle s'est enquise de projets menés par son département dans les domaines urbanistique et de valorisation des Ksour et Kasbah.

Dans la ville de Midelt, Mme Bouchareb, qui était accompagnée notamment du gouverneur de la province, Mustapha Ennouhi, s'est enquise du programme de mise à niveau urbaine de la ville de Midelt dans le cadre de la politique de la ville (deuxième tranche 2020-2022).

D'une valeur totale de 67,87 millions de Dh, ce programme porte notamment sur la restructuration des quartiers sous-équipés de la ville, l'aménagement des jardins et des places publiques, ainsi que le renforcement et la mise à niveau des équipements de base.

Piloté par Al Omrane Drâa-Tafilalet, ce programme est financé par le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville (25,62 millions de Dh), le conseil provincial de Midelt (19 millions de Dh), la commune territoriale de Midelt (7 millions) et l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEEP) (16,25 millions de Dh).

La ministre a visité ensuite le chantier du projet du lotissement Aguelmame, mené par Al Omrane Drâa-Tafilalet à Midelt et qui comprend un total de 1.113 lots de terrain de superficies variées répondant aux différents besoins.

D'un coût global de 250 millions de Dh, ce projet, dont les différents travaux ont atteint des stades avancés de réalisation, devrait être achevé en nombre prochain.

Mme Bouchareb s'est enquise, en outre, du projet de restauration de Ksar Zaouiat Sidi Hamza (Commune de Sidi Hamza), réalisé dans le cadre du Programme de valorisation durable des Ksour et Kasbah.

Ce projet a porté sur la restauration et la réhabilitation de plusieurs bâtisses du Kasar. Il a pour objet aussi d'améliorer les conditions de vie de la population sur le plans social et économique, à travers la contribution du programme aux activités génératrices de revenus (AGR) et au renforcement des capacités.

Des explications ont été fournies à Mme Bouchareb, dans le même cadre, au sujet du projet achevé de restauration et de réhabilitation de Ksar Bouzmella, dans la commune territoriale de Midelt, ainsi que sur celui de restauration de Ksar Iseghdane (commune territoriale de Guers Tiallaline).

Le directeur général d'Al Omrane Drâa-Tafilalet, Mohamed Benjelloun, a souligné que le projet du lotissement Aguelmame, qui s'étale sur une superficie de 45 Ha, est réalisé dans le but de répondre aux besoins de la population en la matière, à travers l'intensification de l'offre en logement.

Des efforts importants sont fournis pour achever ce projet dans le délais impartis, à savoir vers la fin de l'année en cours, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP, notant qu'il porte aussi sur la création de jardins et d'espaces en harmonie avec l'environnement de la ville de Midelt.

Bouaaza Barka, directeur national du Programme de valorisation durable des Ksour et Kasbah du Maroc, a relevé que les travaux réalisés dans le cadre de la première tranche du projet de restauration de Ksar Zaouiat Sidi Hamza ont mobilisé une enveloppe budgétaire de 6 millions de Dh.

Il a souligné que cette initiative ambitionne, en outre, de soutenir les activités génératrices de revenus et à renforcer les capacités des acteurs concernés dans ce domaine au niveau de ce Ksar, ajoutant que ce site fera l'objet d'une deuxième phase de restauration, en vertu de l'accord de partenariat signé ce même jour à Midelt.